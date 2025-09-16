Para celebrar uma década da turnê Tardezinha, Thiaguinho lança álbum temático

Rafael Zulu e Thiaguinho são sócios na turnê Tardezinha. Gabriel Suzuki / Divulgação

Thiaguinho acaba de lançar o álbum Tardezinha 10 Anos (Ao Vivo), em celebração a uma década da maior turnê da história da música brasileira. O projeto é assinado pela Paz & Bem, lançado via Virgin Music Group.

O disco conta com 10 faixas, reunindo regravações espaciais de grandes sucessos de Tim Maia, Hyldon, Djavan e Rael ao ritmo de pagode e samba, além de trazer a participação de Péricles em uma das canções. O projeto, divulgado nas plataformas digitais, também chega acompanhado de videoclipes, que já estão disponíveis no YouTube.

Sucesso por onde passa

Criada em 2015 e lotando arenas por onde passa, a Tardezinha já contou com apresentações em todas as regiões do Brasil, além de países da América do Norte e África. Em 2025, a turnê passará ao todo por 26 cidades brasileiras e internacionais, sendo que, nesta reta final até dezembro, as cidades que receberão apresentações são Goiânia, São Paulo, Niterói, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Sydney (Austrália), Ribeirão Preto e Rio de Janeiro.

O lançamento do álbum Tardezinha 10 Anos (Ao Vivo) também marca o início das vendas dos dois últimos shows desta edição, que serão, respectivamente, no Rio de Janeiro e em São Paulo.