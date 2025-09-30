Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Fim de semana especial
Notícia

Para celebrar 40 anos de atividades, Orquestra Theatro São Pedro une canções da Broadway e infantis em espetáculo inédito

"Era Uma Vez…" contará com cerca de 50 artistas ocupando o palco e o fosso do Teatro Simões Lopes Neto nos dias 4 e 5 de outubro

Amanda Souza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS