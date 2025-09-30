Para celebrar 40 anos de atividades, Orquestra Theatro São Pedro une canções da Broadway e infantis em espetáculo inédito

Atores, cantores e bailarinos em ensaio no Multipalco Eva Sopher para a estreia do espetáculo. OTSP / Divulgação

A Orquestra Theatro São Pedro prepara um fim de semana especial para marcar a comemoração de seus 40 anos. Neste sábado e domingo (4 e 5 de outubro), às 17h, estreia o espetáculo inédito Era Uma Vez…, no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher.

Com direção musical e regência do maestro Evandro Matté e direção cênica da atriz e cantora Gabrielle Fleck, a montagem reúne cerca de 50 artistas em cena para reinterpretar clássicos do imaginário infantil e sucessos da Broadway. O público será conduzido a uma floresta encantada onde trilhas da Disney, canções de musicais e obras populares brasileiras convivem em um mesmo universo.

Entre as estrelas do elenco estão a própria Gabrielle, cuja formação internacional começou na infância, e o cantor Pedro Coppeti, também com trajetória no teatro musical de Nova Iorque, além de Sienna Belle, artista canadense que atuou como protagonista de Annie, sob direção de Miguel Falabella. O elenco se completa com o coral infantojuvenil Ouviravida e sete bailarinos.

Mistura boa

O repertório contempla diversas gerações: de Aquarela (Toquinho) e Trem-Bala (Ana Vilela) a momentos marcantes de Frozen, Moana, Tarzan, Enrolados e O Rei Leão. Há ainda um medley dedicado às princesas da Disney e sucessos como Dó-Ré-Mi (A Noviça Rebelde), Quando Eu Crescer (Matilda) e canções de Wicked. Os arranjos são assinados por Dhouglas Umabel.

Além da música, o espetáculo aposta em uma atmosfera cênica lúdica, com projeções, como explica Gabrielle:

— Queremos convidar o público a habitar um lugar de imaginação… Um bosque, onde as histórias da Broadway, da Disney e das cirandas brasileiras coexistem, resgatando memórias afetivas.

