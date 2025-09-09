Pagode em palco 360º e participações nacionais: Chocolate grava novo audiovisual em Porto Alegre

Luiz Alberto, Léo Maia, Gabriel Rocha e Matheus Dias são os integrantes do Chocolate. Applause / Divulgação

O Chocolate já tem data marcada para um novo capítulo na carreira de seis anos: em 15 de outubro, a partir das 18h, o grupo de pagode gaúcho grava o audiovisual Do Nosso Mundo, no estacionamento do Patrimônio, em Porto Alegre.

De acordo com Gabriel (voz e cavaquinho), Luiz Alberto (voz), Matheus Dias (pandeiro) e Léo Maia (tam-tam), a produção foi pensada como uma experiência que simboliza o conceito de "do nosso mundo para o mundo". Para isso, o espetáculo contará com um palco 360º, para aproximar os músicos do público. Além disso, o evento terá participações especiais de artistas nacionais, cujos nomes ainda não foram divulgados.

Leia Mais Quem são as estrelas da próxima edição da Feijoada com Samba + Me Leva

Trajetória

Em 2023, o Chocolate reuniu mais de 2 mil pessoas na Casa NTX, em Porto Alegre, para a gravação de seu primeiro DVD, Bora pro Mundo.

Desde então, são mais de 300 mil ouvintes mensais no Spotify, 245 mil seguidores no TikTok, 180 mil no Instagram, além de uma presença digital com a média mensal de 9 milhões de visualizações no Instagram, 3,1 milhões no TikTok e 1,7 milhão no YouTube.

Neste ano, os guris fizeram sua estreia no Planeta Atlântida 2025, com uma apresentação no Espaço Premium do evento.

Serviço