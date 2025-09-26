No lançamento de "Olho Marrom", Luan Santana homenageia esposa: "O olhar da Jade emoldura a minha vida"

Luan Santana lança "Olho Marrom" nas plataformas digitais. Gabriel Porangaba / Divulgação

Luan Santana tem mais uma forte candidata a entrar para sua coleção de hits. Já está disponível em todas as plataformas digitais Olho Marrom, canção inédita, lançada pela Sony Music. Na capa do lançamento, está estampado o olhar de Jade Magalhães, esposa do cantor (confira abaixo).

Assinada por Diego Yure, Felipe Goffi, Matheus Araujo, Vitor Ferrari e Juliano Couto, a música foi apresentada pela primeira vez nos shows que Luan realizou em Lisboa, Portugal, no mês passado. Na ocasião, além de Olho Marrom, o sertanejo também tocou a inédita Novo Vácuo, prevista para lançamento em breve.

No sábado passado (20), em show na 36ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival, Luan apresentou Olho Marrom ao público brasileiro.

Homenagem à amada

E já que a letra fala de uma "menina do olho marrom", a esposa do artista, Jade, estampa seu olhar na capa do single.

— Mais que os olhos, ou o clique para uma arte, o olhar da Jade emoldura a minha vida. E em todos os sentidos, porque nos conhecemos em um show meu, dançamos e nos olhamos... Hoje, miramos o elo do amor que é a Sese (Serena, filha do casal) — explica o apaixonado Luan.