Na Expointer, confira os bastidores do encontro entre Jayme Monjardim e Daniel 

O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, também é ponto de encontro de celebridades nacionais na 48ª Expointer.
No sábado (30), o diretor de novelas Jayme Monjardim e o cantor Daniel se encontram nos bastidores do evento. Jayme passará a semana no Rio Grande do Sul, acompanhando os cavalos crioulos que cria e vão competir no torneio Freio de Ouro. Já Daniel fez show no palco principal do evento.
Bastidores
Daniel fez questão de receber o diretor em seu camarim, o presenteando com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, da qual Jayme é devoto.
— Que alegria esse encontro! Monjardim foi responsável por tornar minha caminhada mais especial, tive algumas trilhas em novelas por causa dele — conta Daniel, que se emocionou ao cantar para mais de 70 mil pessoas em Esteio.
Jayme que é criador de cavalos crioulos. Ele contou que passou a se dedicar à raça após as gravações da minissérie A Casa das Sete Mulheres, da Globo, que foi dirigida por ele, em 2003, com locações no Rio Grande do Sul.
— Venho para o Freio de Ouro há mais de 20 anos, trago meus cavalos para competirem. Não trato o cavalo crioulo como negócio. É uma fonte de prazer. Costumo dizer que crio esculturas em movimento — diz Jayme, cuja criação fica em Amparo, no interior de São Paulo, na fazenda Villa Matarazzo.
Mais celebridades
As provas do Freio de Ouro vão começar nesta terça-feira (2), e a grande final será no sábado (6). Além de Jayme Monjardim, estarão presentes no torneio o ator Thiago Lacerda e influenciador do agronegócio e engenheiro agrônomo Lorenzo Roos.