Na Expointer, confira os bastidores do encontro entre Jayme Monjardim e Daniel 

Jayme Monjardim foi presenteado por Daniel durante a Expointer. Divulgação / Divulgação

O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, também é ponto de encontro de celebridades nacionais na 48ª Expointer.

No sábado (30), o diretor de novelas Jayme Monjardim e o cantor Daniel se encontram nos bastidores do evento. Jayme passará a semana no Rio Grande do Sul, acompanhando os cavalos crioulos que cria e vão competir no torneio Freio de Ouro. Já Daniel fez show no palco principal do evento.

Leia Mais Ao estilo Bobbie Goods: febre dos livros de colorir chega à Expointer

Bastidores

Daniel fez questão de receber o diretor em seu camarim, o presenteando com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, da qual Jayme é devoto.

— Que alegria esse encontro! Monjardim foi responsável por tornar minha caminhada mais especial, tive algumas trilhas em novelas por causa dele — conta Daniel, que se emocionou ao cantar para mais de 70 mil pessoas em Esteio.

Leia Mais Expointer 2025 terá shows de Daniel e Alexandre Pires; veja datas e detalhes das apresentações

Jayme que é criador de cavalos crioulos. Ele contou que passou a se dedicar à raça após as gravações da minissérie A Casa das Sete Mulheres, da Globo, que foi dirigida por ele, em 2003, com locações no Rio Grande do Sul.

— Venho para o Freio de Ouro há mais de 20 anos, trago meus cavalos para competirem. Não trato o cavalo crioulo como negócio. É uma fonte de prazer. Costumo dizer que crio esculturas em movimento — diz Jayme, cuja criação fica em Amparo, no interior de São Paulo, na fazenda Villa Matarazzo.

Mais celebridades