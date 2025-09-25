Lilia Cabral e Giulia Bertolli estarão juntas no palco do Teatro Simões Lopes Neto

"A Lista" mostra a aproximação da jovem Amanda e da aposentada Laurita durante a pandemia. Priscila Prade / Divulgação

O espetáculo A Lista retorna a Porto Alegre para curta temporada, de 30 de outubro a 2 de novembro, no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco Eva Sopher.

No palco, as atrizes Lilia Cabral, conhecida por inúmeros papéis na tela da Globo, e Giulia Bertolli, mãe e filha na vida real, encenam o texto de Gustavo Pinheiro, com direção de Guilherme Piva. Misturando humor e emoção, interpretam as vizinhas Laurita e Amanda, que, forçadas pela convivência, desenvolvem uma relação inesperada de afeto e empatia durante a pandemia de 2020.

— Constatamos que esse é um trabalho muito poderoso. Rapidamente, o público interage e se identifica com as personagens, tal a comunicabilidade da peça e a dramaturgia clara, eficiente, sonora, divertida e emocionante — diz Lilia, que trouxe A Lista a Porto Alegre, para única sessão, em dezembro de 2021.

Em entrevista para o canal Globonews, Giulla contou como é atuar ao lado de sua mãe:

— É um aprendizado todos os dias. Você começa a admirar sua mãe não só por ela ser mãe, não só por ela ser a profissional que é, mas por ser também a colega de trabalho que ela é.

Sucesso no país

Desde sua criação, em 2020, o espetáculo, que nasceu com o objetivo de apoiar os profissionais da área teatral que ficaram sem trabalho durante o isolamento social, percorreu 15 cidades, com mais de 70 mil espectadores, e foi indicado a três categorias do Prêmio Bibi Ferreira: Melhor Atriz (Lilia Cabral), Melhor Atriz Coadjuvante (Giulia Bertolli) e Melhor Dramaturgia (Gustavo Pinheiro).

O texto foi publicado na Coleção Dramaturgia, da Editora Cobogó, e adaptado para filme pelo Globoplay, exibido na Globo em fevereiro deste ano. No elenco, além de Lilia e Giulia, estão Toni Ramos, Beth Faria, Letícia Colin, Rosamaria Murtinho, Reginaldo Faria, Tony Tornado, Zezeh Barbosa e Betty Faria.

Serviço