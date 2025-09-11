Gustavo Mioto traz duas turnês diferentes ao Rio Grande do Sul: "Tem sido um momento bem divertido"

Gustavo Mioto concilia duas turnês em paralelo. Leandro Saucer / Divulgação

Gustavo Mioto vive um momento desafiador da carreira, mas, ao mesmo tempo, instigante: conciliar as apresentações de duas turnês simultaneamente. Inconfundível e Atemporal são propostas bem diferentes; a primeira tem tom intimista, enquanto a segunda mostra um repertório mais animado. E, neste final de semana, o público gaúcho terá a oportunidade de conferir ambas.

Nesta sexta-feira (12), em Porto Alegre o sertanejo estreia o projeto Inconfundível no palco do Auditório Araújo Vianna. Já neste sábado (13), Atemporal integra a programação de shows da Festa Nacional do Moranguinho, em Bom Princípio.

— No dia 12 de setembro, é o primeiro show da turnê Inconfundível. No dia seguinte, eu vou tocar em Bom Princípio com a outra turnê. Essa nova turnê vem para me ajudar a achar esse ponto de equilíbrio, para ter mais gás na outra — conta Mioto.

A seguir, confira a entrevista exclusiva com o cantor e os serviços completos dos dois shows que fará no Rio Grande do Sul neste final de semana.

O que significa esse novo momento de carreira com a turnê Inconfundível?

Esse momento significa uma virada de chave pra mim, né. Essa turnê vem para mudar um pouco o jeito que eu faço show, o jeito que eu penso em repertório e tal. Vem para me dar um momento de recriação com os músicos, com os meus amigos, com os superfãs, que gostam muito do meu "lado B" e nem sempre dá para tocar o "lado B" em shows de turnê. Então esse momento tem sido bem divertido para mim, estou muito ansioso.

Como foi o processo criativo por trás da construção do show?

A construção desse show foi feita inteira em cima do "lado B" da minha carreira. Evidentemente, vai ter o "lado A", as músicas que a galera conhece, que todo mundo vai querer cantar e tal. Mas a gente focou no meu lado intérprete, meu outro lado, que nem sempre dá para mostrar.

Que diferenças o público pode esperar dessa turnê em relação às anteriores?

Nessa, eu vou tocar mais guitarra, vou tocar violão, teremos as músicas do "lado B", como eu já disse antes. Vamos ter covers e sessions (performances ou parcerias musicais baseadas no improviso), projetos que, antes, fazia só no Instagram. Desta vez, a gente vai colocar na estrada.

Qual música do repertório te emociona nessa nova turnê?

Bom, eu não posso dizer em qual música vou emocionar mais, porque é uma surpresa para todo mundo. Todo dia, eu vou fazer algumas alterações no show, sempre vai ter alguma coisa diferente. Então isso, eu ainda não consigo te responder.

Sente que Inconfundível mostra uma nova fase do Gustavo Mioto como artista?

Sim, sinto que mostro uma fase diferente como artista, exatamente pelo fato de poder explorar um pouco mais da minha criatividade, explorar um pouco mais da minha performance no palco. Estou muito ansioso para mostrar isso.

Turnê Inconfundível

O quê: Gustavo Mioto em Inconfundível

Gustavo Mioto em Inconfundível Quando: nesta sexta-feira (12), às 21h

nesta sexta-feira (12), às 21h Onde: Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre

Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre Quanto: ingressos disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 150

Turnê Atemporal