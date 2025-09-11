Em única apresentação, Diogo Nogueira retorna ao Estado em novembro 

O cantor e compositor Diogo Nogueira sobe ao palco do Multiplan Hall – ParkShopping Canoas, em 22 de novembro, às 20h, com o repertório de Sagrado e clássicos de sua carreira.

Além de releituras para seus sucessos, como Pé na Areia, Alma Boêmia, Clareou e Sou Eu, o marido de Paolla Oliveira traz o samba de roda da Bahia para o palco e o melhor do cancioneiro popular brasileiro. Além disso, Diogo faz homenagens a mestres da música brasileira com novos arranjos para Espelho (João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro), O Meu Lugar (Arlindo Cruz e Mauro Diniz), Primavera (Cassiano e Silvio Rochael), Andança (Danilo Caymmi, Paulinho Tapajós e Edmundo Souto) e Aquele Abraço (Gilberto Gil), entre outras. Também estarão presentes as canções do seu álbum de inéditas Sagrado.