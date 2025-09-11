Em única apresentação, Diogo Nogueira retorna ao Estado em novembro 

O cantor e compositor Diogo Nogueira sobe ao palco do Multiplan Hall – ParkShopping Canoas, em 22 de novembro, às 20h, com o repertório de Sagrado e clássicos de sua carreira.
Além de releituras para seus sucessos, como Pé na Areia, Alma Boêmia, Clareou e Sou Eu, o marido de Paolla Oliveira traz o samba de roda da Bahia para o palco e o melhor do cancioneiro popular brasileiro. Além disso, Diogo faz homenagens a mestres da música brasileira com novos arranjos para Espelho (João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro), O Meu Lugar (Arlindo Cruz e Mauro Diniz), Primavera (Cassiano e Silvio Rochael), Andança (Danilo Caymmi, Paulinho Tapajós e Edmundo Souto) e Aquele Abraço (Gilberto Gil), entre outras. Também estarão presentes as canções do seu álbum de inéditas Sagrado.
A banda que acompanha Diogo é formada por 11 músicos: Rafael dos Anjos (violão e direção musical), Henrique Garcia (cavaco), Julio Florindo (contrabaixo), Paulo Bonfim (bateria), Rafael Delgado (banjo e coro), Gabi D’paula (coro), Rodrigo Prestígio (percussão), Wilsinho Baltazar (percussão), J. Chiclete (percussão), Marechal (percussão) e Fabiano Segalote (trombone).
Serviço
- O quê: show de Diogo Nogueira
- Quando: 22 de novembro, às 20h
- Onde: Multiplan Hall Park Shopping Canoas (Avenida Farroupilha, 4.545), em Canoas
- Quanto: ingressos disponíveis no site Ingresso Nacional, a partir de R$ 75