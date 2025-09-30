Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Novo trabalho
Notícia

Em show gratuito, Brilha Som grava audiovisual para comemorar 35 anos de carreira

"Bailão do Brilha" ocorre em 22 de outubro, em Dois Irmãos, reunindo músicas inéditas, sucessos e participações especiais

