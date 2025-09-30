Em show gratuito, Brilha Som grava audiovisual para comemorar 35 anos de carreira

A banda de baile é uma das mais queridas pelo público gaúcho. Brilha Som / Divulgação

Brilha Som, uma das bandas de baile mais representativas do Rio Grande do Sul, se prepara para um momento importante: a gravação do projeto audiovisual Bailão do Brilha, que marca os 35 anos de carreira do grupo.

O show ocorre no dia 22 de outubro, às 21h, no Musik`s Club, em Dois Irmãos, com entrada gratuita liberada a partir das 19h30min.

Repertório

Bailão do Brilha será lançado ainda neste ano e trará cinco músicas inéditas, regravações de clássicos recentes e participações especiais de Maurício e Cezar (Rainha Musical), Wagner (Corpo e Alma), Negão e Cogumelo Plutão.

— A ideia principal em torno desse projeto é reforçar a conexão com o nosso público. Com 35 anos de estrada, poderíamos viver apenas dos clássicos, mas acreditamos no frescor e na força das novas canções. Elas trazem nossa essência, com a pegada baileira, mas também com timbres modernos. A expectativa não poderia ser melhor — diz Alessandro Turra, vocalista.

Além de Alessandro, fazem parte da banda os músicos Ismael Ramos da Silva (guitarra e voz), Cleyton Vasconcellos Ribeiro (teclados e acordeom), Jean da Silva (bateria), Pablo Britz (trompete, trombone e voz), Carlos Eduardo Juwer (trompete) e Cristiano Henrique de Lima (baixo).

Trajetória

Fundada em dezembro de 1989, em Feliz (RS), a banda Brilha Som lançou 19 discos, conquistou três discos de ouro (Sou Latino-Americano, de 2005, Chuva Cai, de 2007, e Tá Faltando Você, de 2011) e dois DVDs, com agenda média de 25 shows mensais.

Serviço