Em novo espetáculo, Dra. Rosângela estreia no Araújo Vianna com "Tratamento de Choque"

Prestes a se apresentar para o maior público de sua carreira, no Auditório Araújo Vianna, o humorista gaúcho Índio Behn estreia em Porto Alegre seu novo show: Tratamento de Choque, protagonizado pela personagem que é seu carro-chefe, Dra. Rosângela. O espetáculo estará em cartaz neste domindo (28).

Depois de rodar o país com o especial Gratiluz — que ganhou uma versão audiovisual disponível no YouTube — , Índio retorna ao palco gaúcho com um espetáculo inédito e carregado de críticas bem-humoradas da Dra. Rosângela sobre comportamento e espiritualidade.

— Depois do sucesso que foi Gratiluz, eu queria trazer uma experiência ainda mais intensa. Tratamento de Choque é isso: um show que desafia, provoca e, claro, faz rir do começo ao fim. Estrear em Porto Alegre, no Araújo Vianna, é uma realização enorme — diz o artista gaúcho, 35 anos, que acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e mais de meio milhão de espectadores em sua trajetória no humor.