Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

No dia 28 de setembro
Notícia

Em novo espetáculo, Dra. Rosângela estreia no Araújo Vianna com "Tratamento de Choque"

Personagem do humorista gaúcho Índio Behn acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e mais de meio milhão de espectadores nos palcos do país

Amanda Souza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS