Em novo espetáculo, Dra. Rosângela estreia no Araújo Vianna com "Tratamento de Choque"

Prestes a se apresentar para o maior público de sua carreira, no Auditório Araújo Vianna, o humorista gaúcho Índio Behn estreia em Porto Alegre seu novo show: Tratamento de Choque, protagonizado pela personagem que é seu carro-chefe, Dra. Rosângela. O espetáculo estará em cartaz neste domindo (28).
Depois de rodar o país com o especial Gratiluz — que ganhou uma versão audiovisual disponível no YouTube —, Índio retorna ao palco gaúcho com um espetáculo inédito e carregado de críticas bem-humoradas da Dra. Rosângela sobre comportamento e espiritualidade.
— Depois do sucesso que foi Gratiluz, eu queria trazer uma experiência ainda mais intensa. Tratamento de Choque é isso: um show que desafia, provoca e, claro, faz rir do começo ao fim. Estrear em Porto Alegre, no Araújo Vianna, é uma realização enorme — diz o artista gaúcho, 35 anos, que acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e mais de meio milhão de espectadores em sua trajetória no humor.
Serviço
- O quê: Tratamento de Choque, com Dra. Rosângela (Índio Behn)
- Quando: neste domingo (28), às 18h
- Onde: Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre
- Quanto: ingressos disponíveis, a partir de R$ 65, na Loja Planeta Surf Bourbon Wallig (Avenida Assis Brasil, 2.611, sem taxa de conveniência, somente em dinheiro), na bilheteria do Araújo Vianna Aberta (somente no dia do evento, duas horas antes do início do show), e na plataforma Sympla