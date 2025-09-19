Em "Dona de Mim", cena de abuso pretende incentivar denúncias de violência contra a mulher

Kami (Giovanna Lancellotti) vai viver momentos difíceis na trama das sete. Angélica Goudinho / TV Globo/Divulgação

Os próximos capítulos de Dona de Mim prometem trazer à tona momentos delicados da jornada de Kami (Giovanna Lancellotti). Em cenas previstas para irem ao ar a partir desta segunda-feira (22), após ser demitida da Boaz, a personagem sofre um ataque de um stalker que a perseguia há tempos pelas redes sociais.

Na trama escrita por Rosane Svartman, o abuso deixa Kami em estado de choque. Com apoio de Leo (Clara Moneke) e, depois, de Marlon (Humberto Morais), Kami encontra forças para ir à delegacia denunciar o crime. Seu relato é doloroso, mas essencial para o início da busca por justiça.

Relevância

Para a autora, temas difíceis merecem atenção também na forma como são abordados, já que a novela conversa com milhões de pessoas:

— A violência contra a mulher acontece na nossa sociedade, infelizmente. É um assunto recorrente no noticiário, o que reforça a relevância. Abordar temas difíceis e dolorosos na novela é um desafio e uma oportunidade. Podemos propor uma reflexão sobre a nossa sociedade, personagens envolvidos nessas violências, repercussões, informar diferentes gerações desse problema e que cuidados podemos tomar.

Giovanna Lancellotti, intérprete de Kami em Dona de Mim, reforça a importância de falar sobre o tema:

— Infelizmente, a violência que a Kami sofre é uma realidade para muitas mulheres fora da ficção. São cenas muito importantes, porque retratam essa realidade e, de alguma forma, servem como denúncia. Fiquei muito mexida quando li os capítulos e busquei me munir de muita informação, de muito estudo e permiti emprestar toda a minha sensibilidade para essas sequências. São cenas intensas, que exigiram muita concentração e entrega. Minha e de toda a equipe que estava no set.