Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Talento daqui
Notícia

Do Rio Grande do Sul para o The Town: DJ Cabeção se apresenta no festival neste sábado

Gaúcho estará ao lado de MC Tuto e o Ballet de Pedro Sampaio

Amanda Souza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS