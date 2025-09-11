Do Rio Grande do Sul para o The Town: DJ Cabeção se apresenta no festival neste sábado

DJ Cabeção, um dos mais longevos do Rio Grande do Sul, está confirmado na programação do The Town, festival que rola nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos em São Paulo.
Aos 49 anos, o gaúcho se apresenta, neste sábado (13), no Coke Studio, ao lado de MC Tuto e o Ballet de Pedro Sampaio. No mesmo dia, o The Town receberá as estrelas internacionais Mariah Carey e Lionel Richie no palco principal.
Na estrada há 30 anos
Com mais de 30 anos de carreira, Cabeção, só em 2025, se apresentou nos maiores festivais do país, incluindo Planeta Atlântida, Lollapalooza e João Rock Festival. Ainda em outubro, será atração confirmada em três das principais Oktoberfests do Brasil: Santa Cruz do Sul, Igrejinha e Curitiba.
O artista já dividiu o palco com grandes nomes da música mundial, como Beyoncé, Shakira e Justin Bieber, e nacional, como Alok, Henrique & Juliano, Gusttavo Lima, Jorge & Mateus e Zé Neto & Cristiano, entre outros.