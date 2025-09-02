Depois da estreia em Porto Alegre, Cris Pereira leva show dos 30 anos de carreira para Novo Hamburgo

Após o sucesso na apresentação de Porto Alegre, que teve lotação máxima no Auditório Araújo Vianna e gravação da sessão, Cris Pereira apresenta Jorge da Borracharia, Gaudêncio e o Pedreiro Dinei, no dia 19 de outubro, no Teatro Feevale, às 18h, em show que celebra seus 30 anos de carreira.
Nessa nova apresentação de Cris Pereira — Especial 30 Anos de Carreira, seus três principais personagens ganham novos textos, e a turnê deverá passar por mais de 30 cidades em pelo menos quatro Estados.
— Para mim, comemorar 30 anos é a certeza de que viver da arte é mágico. Recebo o carinho e o reconhecimento do público porque as pessoas sentem o amor quando eu estou em cima do palco. É muita responsabilidade de amor e de eu entregar o meu melhor — celebra o humorista gaúcho.
Serviço
- O quê: Cris Pereira — Especial 30 Anos de Carreira
- Quando: 19 de outubro, domingo, às 18h
- Onde: Teatro Feevale (RS-239, 2.755), em Novo Hamburgo
- Quanto: ingressos, a partir de R$ 60, disponíveis na plataforma Blue Ticket