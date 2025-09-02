Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Humor
Notícia

Depois da estreia em Porto Alegre, Cris Pereira leva show dos 30 anos de carreira para Novo Hamburgo

Apresentação ocorre no dia 19 de outubro, no Teatro Feevale

Amanda Souza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS