Depois da estreia em Porto Alegre, Cris Pereira leva show dos 30 anos de carreira para Novo Hamburgo

Humorista gaúcho projeta levar a turnê para mais de 30 cidades em pelo menos quatro Estados. Maiara Paganotto / Divulgação

Após o sucesso na apresentação de Porto Alegre, que teve lotação máxima no Auditório Araújo Vianna e gravação da sessão, Cris Pereira apresenta Jorge da Borracharia, Gaudêncio e o Pedreiro Dinei, no dia 19 de outubro, no Teatro Feevale, às 18h, em show que celebra seus 30 anos de carreira.

Nessa nova apresentação de Cris Pereira — Especial 30 Anos de Carreira, seus três principais personagens ganham novos textos, e a turnê deverá passar por mais de 30 cidades em pelo menos quatro Estados.

— Para mim, comemorar 30 anos é a certeza de que viver da arte é mágico. Recebo o carinho e o reconhecimento do público porque as pessoas sentem o amor quando eu estou em cima do palco. É muita responsabilidade de amor e de eu entregar o meu melhor — celebra o humorista gaúcho.

