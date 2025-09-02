Com novo patrocinador, Rap in Cena promete se tornar mais acessível e democrático

Em 2024, 48 mil pessoas curtiram os dois dias do evento. @OXGNSTUDIO / Divulgação

O Rap in Cena, maior festival da cultura hip hop do Brasil, anuncia oficialmente sua edição 2025 com uma novidade: a entrada da Petrobras como patrocinadora oficial do evento.

Segundo a organização do evento, a parceria possibilita que o Rap in Cena se torne mais acessível ao público, "já que o investimento da Petrobras promete ir além do apoio financeiro: é um reconhecimento do impacto sociocultural do festival e um compromisso com o fortalecimento da cultura de base e das comunidades que sustentam o hip hop no Brasil".

— Acreditamos na arte como força de transformação social. Patrocinar o Rap in Cena é reconhecer a potência da cultura hip hop como expressão legítima das juventudes e de um Brasil mais diverso e plural — diz Alessandra Teixeira de Teixeira, gerente de patrocínios da Petrobras.

Cupom especial

Para tornar o festival mais inclusivo e representativo, a edição de 2025 apresenta o Ingresso Petrobras, um cupom que oferece 40% de desconto em relação ao valor regular do Ingresso Solidário. Quem garantir o ingresso nesta modalidade, deve doar dois quilos de alimentos no dia do evento, em uma ação anual realizada em parceria com o Museu do Hip Hop.

Os ingressos desta nova fase podem ser garantidos a partir de quinta-feira (4) no perfil oficial no Instagram @rapincenafestival e terão duração de 72 horas, já que são entradas limitadas.

Quem já garantiu o ingresso para o Rap in Cena 2025, pode ficar tranquilo: com a novidade, os ingressos já adquiridos seguem valendo — para dúvidas, os clientes devem entrar em contato através do sacrapincena@gmail.com

— Fechar com a Petrobras significa compromisso, crescimento e construção do futuro da cultura urbana e arte no Brasil, é um marco significativo em nossa trajetória, fortalecendo a democratização de acesso e expandindo nosso alcance, quebrando a barreira do preço e aproximando quem antes não podia por questão financeira e hoje só não pode se não quiser. Uma energia que conecta, constrói, transforma e cabe no seu bolso — pontua Keni Martins, idealizador do Rap in Cena.

Serviço