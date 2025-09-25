Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Edição de 2025
Notícia

Com "Mania de Você" entre as indicações, Globo concorre ao Emmy Internacional em cinco categorias

Os vencedores do "Oscar da TV" serão conhecidos no dia 24 de novembro, na cerimônia que ocorrerá em Nova York

Amanda Souza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS