Com "Mania de Você" entre as indicações, Globo concorre ao Emmy Internacional em cinco categorias

Escrita por João Emanuel Carneiro, "Mania de Você" foi indicada ao prêmio na categoria Telenovela. Manoella Melo / Globo

Mania de Você (2024) não empolgou o público na faixa das 21h na Globo, mas parece ter se encaixado nos critérios que a Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão leva em consideração para premiar uma boa história.

Nesta quinta-feira (25), a instituição anunciou os concorrentes ao Emmy Internacional 2025, e a novela figura na lista dos indicados à 53ª edição da premiação, que é popularmente conhecida como o Oscar da TV. A produção dos Estúdios Globo concorre com Deha, da Turquia, Lo Regreso a Las Sabinas, da Espanha, e Valle Salvaje, também da Espanha.

A Globo aparece em cinco categorias: Telenovela, com Mania de Você, escrita por João Emanuel Carneiro, com direção artística de Carlos Araujo; News, com a reportagem especial do Fantástico sobre El Salvador; Documentary, com O Prazer É Meu, do GNT; Kids: Factual & Entertainment, com Bora, o Pódio É Nosso, do Gloob, e Live Action com Fallen — Luz e Sombra, coprodução internacional do Globoplay.

Detalhes da cerimônia

São 64 indicados em 16 categorias. Os vencedores serão conhecidos no dia 24 de novembro na cerimônia de gala do prêmio, em Nova York, nos Estados Unidos.