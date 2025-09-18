Com Fernanda Abreu e Borghettinho no line-up, evento une música e churrasco em Porto Alegre

Em pleno Dia do Gaúcho, o 4º Distrito de Porto Alegre vai receber um evento que mistura gastronomia típica e música. Neste sábado (20), O Fogo Une terá churrasco à vontade, open bar e shows de artistas locais e nacionais.
Com realizado do 20BARRA9, que celebra 10 anos de atuação na curadoria gastronômica, em parceria com a Opinião Produtora e o Instituto Caldeira, o encontro ocorre do meio-dia à meia-noite, na nova área do Caldeira, no 4º Distrito de Porto Alegre.
A festa contará com artistas locais e nacionais, que pretendem passar pelo jazz, funk, MPB, eletrônico, entre outros estilos. Nomes como Fernanda Abreu, Borghettinho e Benziê fazem parte do line-up.
Serviço
- O quê: O Fogo Une
- Quando: neste sábado (20), do meio-dia à meia-noite
- Onde: Rua Frederico Mentz, 1.606, em Porto Alegre
- Quanto: ingressos custam a partir de R$ 290, disponíveis na plataforma Sympla