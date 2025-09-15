Canoas receberá show do Roupa Nova em dezembro

Grupo apresenta show "Simplesmente Roupa Nova – Tour 2025" no dia 11 de dezembro. Giu Pera / Divulgação

O público de Canoas já pode se preparar para cantar Dona, Whisky a Go Go, Volta pra Mim, A Viagem e outros hits com o Roupa Nova. O grupo faz única apresentação do show Simplesmente Roupa Nova — Tour 2025, em 11 de dezembro, às 20h, no Multiplan Hall Park Shopping, em Canoas.

Após rodar o Brasil com o show Roupa Nova — 40 anos, a banda revisita sucessos que marcaram gerações, além de apresentar novidades e releituras especiais em um show intimista, moderno e repleto de emoção, com direito à interação da plateia com os músicos Cleberson Horsth, Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Serginho Herval e Fábio Nestares.

Leia Mais BaianaSystem volta a Porto Alegre depois de sete anos da primeira e única apresentação por aqui

— Queremos conectar o público às memórias que construímos juntos ao longo desses 45 anos, celebrando o presente e olhando para o futuro com muita música e emoção — destaca Nando, baixista do grupo.

Serviço