Canoas receberá show do Roupa Nova em dezembro

O público de Canoas já pode se preparar para cantar Dona, Whisky a Go Go, Volta pra Mim, A Viagem e outros hits com o Roupa Nova. O grupo faz única apresentação do show Simplesmente Roupa Nova — Tour 2025, em 11 de dezembro, às 20h, no Multiplan Hall Park Shopping, em Canoas.
Após rodar o Brasil com o show Roupa Nova — 40 anos, a banda revisita sucessos que marcaram gerações, além de apresentar novidades e releituras especiais em um show intimista, moderno e repleto de emoção, com direito à interação da plateia com os músicos Cleberson Horsth, Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Serginho Herval e Fábio Nestares.
— Queremos conectar o público às memórias que construímos juntos ao longo desses 45 anos, celebrando o presente e olhando para o futuro com muita música e emoção — destaca Nando, baixista do grupo.
Serviço
- O quê: Simplesmente Roupa Nova — Tour 2025
- Quando: 11 de dezembro, às 20h
- Onde: Multiplan Hall Park Shopping Canoas (Avenida Farroupilha, 4.545), em Canoas
- Quanto: ingressos disponíveis no site Ingresso Nacional, a partir de R$ 85