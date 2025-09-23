Cabelinho, Poze do Rodo e Djonga entre os destaques: confira o line-up completo do Rap in Cena

MC Cabelinho é uma das estrelas do evento. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Na contagem regressiva para o Rap in Cena 2025, a organização do festival anunciou, nesta terça-feira (23), o line-up completo que vai embalar o Parque Harmonia, na Capital, nos dias 18 e 19 de outubro.

Entre os destaques, estão nomes como Djonga, Orochi, Tasha e Tracie, BK, TZ da Coronel, Duquesa, Cabelinho e Poze do Rodo.

Djonga e Orochi representam os ícones do rap e trap brasileiro, enquanto os ídolos da nova geração são Duquesa, que promete mostrar seu talento com rimas criativas e envolventes, Cabelinho, conhecido pelo estilo autêntico, presença de palco marcante e letras que fazem sucesso, e Poze do Rodo, com seu som vibrante e carisma.

Além dos shows, o Rap in Cena mantém sua tradição de valorizar a cultura urbana em todas as suas formas, com atividades como batalhas de MCs, breaking, Vila Olímpica, intervenções artísticas e empreendedorismo.

O Rap in Cena 2025 é apresentado pelo Ministério da Cultura e Petrobras, tem patrocínio de Budweiser, apoio de Pepsi, Beats, Johnnie Walker Blonde e Ouro e Prata, e é uma realização do Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil, Olimpo Produções e Grupo Austral.

Line-up completo

Sábado (18)

Bk

Poze do RodO

TZ da Coronel

MC Tuto convida Mc Luuky

Duquesa

Chefin

Branco RP3

Cp no Beat

Bertoi Hyper

Saulit

Cocoa Mami

Dj Nezzo + Ge Powers

MilkShake

Padrinho

Domingo (19)

Orochi

Djonga

Cabelinho

Tasha & Tracie

Mc Ig convida Mc PH

Mu540

LC

Waltin

Bertoi Hyper

Cp no Beat

Dj Oreia

Dj Narru

Dj Viegas

Dj Micha

Dj Brum

Gabriel R

Serviço