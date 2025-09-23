Cabelinho, Poze do Rodo e Djonga entre os destaques: confira o line-up completo do Rap in Cena

Na contagem regressiva para o Rap in Cena 2025, a organização do festival anunciou, nesta terça-feira (23), o line-up completo que vai embalar o Parque Harmonia, na Capital, nos dias 18 e 19 de outubro.
Entre os destaques, estão nomes como Djonga, Orochi, Tasha e Tracie, BK, TZ da Coronel, Duquesa, Cabelinho e Poze do Rodo.
Djonga e Orochi representam os ícones do rap e trap brasileiro, enquanto os ídolos da nova geração são Duquesa, que promete mostrar seu talento com rimas criativas e envolventes, Cabelinho, conhecido pelo estilo autêntico, presença de palco marcante e letras que fazem sucesso, e Poze do Rodo, com seu som vibrante e carisma.
Além dos shows, o Rap in Cena mantém sua tradição de valorizar a cultura urbana em todas as suas formas, com atividades como batalhas de MCs, breaking, Vila Olímpica, intervenções artísticas e empreendedorismo.
O Rap in Cena 2025 é apresentado pelo Ministério da Cultura e Petrobras, tem patrocínio de Budweiser, apoio de Pepsi, Beats, Johnnie Walker Blonde e Ouro e Prata, e é uma realização do Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil, Olimpo Produções e Grupo Austral.
Line-up completo
Sábado (18)
Bk
Poze do RodO
TZ da Coronel
MC Tuto convida Mc Luuky
Duquesa
Chefin
Branco RP3
Cp no Beat
Bertoi Hyper
Saulit
Cocoa Mami
Dj Nezzo + Ge Powers
MilkShake
Padrinho
Domingo (19)
Orochi
Djonga
Cabelinho
Tasha & Tracie
Mc Ig convida Mc PH
Mu540
LC
Waltin
Bertoi Hyper
Cp no Beat
Dj Oreia
Dj Narru
Dj Viegas
Dj Micha
Dj Brum
Gabriel R
Serviço
- O quê: 11ª edição do Rap in Cena
- Quando: 18 e 19 de outubro
- Onde: Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Avenida Loureiro da Silva, 255), em Porto Alegre
- Quanto: ingressos disponíveis no site do Rap in Cena