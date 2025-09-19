Banda norte-americana The Calling programa ensaio em estúdio de Porto Alegre e faz show no Opinião em outubro

The Calling se apresenta em Porto Alegre no dia 8 de outubro. The Calling / Divulgação

A banda californiana The Calling, sucesso mundial no início dos anos 2000, se apresenta no Opinião, no dia 8 de outubro. Liderado por Alex Band, o grupo promete revisitar os grandes sucessos, como os hits Wherever You Will Go e Adrienne.

A abertura do show fica por conta da banda gaúcha Lost Obsidian, formada por Rafa Kurai (vocal), Igor “Foguete” Gama (guitarra), Zé Carrasco (baixo), Marcos Rosa (guitarra) e Rubinho (bateria).

Leia Mais Show da banda The Calling em Porto Alegre é adiado devido à enchente no RS

— Cada acorde comunica quem somos. Nossa atitude e estética expressam nossa verdade — diz Rafa Kurai, vocalista da Lost Obsidian.

Ensaio na Capital

Antes de se apresentar no palco do Opinião, os músicos norte-americanos vão ensaiar, em 7 de outubro, no Soma — Studio & Music Hub, que fica no bairro Partenon, em Porto Alegre.

Formado em 1999, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, The Calling é um dos mais influentes grupos do rock alternativo. A voz marcante de Alex Band é um dos principais elementos da identidade sonora da banda, que também é composta por Daniel Damico, na guitarra, e Dom Liberati, no baixo.

Serviço