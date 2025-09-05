Baixaria e tentativa de fuga: os bastidores do casamento de Odete e César em "Vale Tudo"

É claro que uma das sequências mais aguardadas — e inédita — do remake de Vale Tudo virá acompanhada de uma recheada torta de climão.

O casamento entre Odete (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond) será marcado por momentos de tensão e tentativa de fuga. Em cenas previstas para irem ao ar nesta segunda (8), os noivos chegam juntos à cerimônia realizada na casa de Celina (Malu Galli). A celebração reúne poucos convidados, entre eles, Olavo (Ricardo Teodoro), padrinho de César, a família Roitman e amigos próximos.

Só que Maria de Fátima (Bella Campos) consegue a publicação de uma matéria, revelando o passado criminoso de César, incluindo o roubo do quadro de Heleninha (Paolla Oliveira). Olavo recebe a notícia no celular e alerta o amigo, que teme a chegada da polícia.

Desfecho