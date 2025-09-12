BaianaSystem volta a Porto Alegre depois de sete anos da primeira e única apresentação por aqui

BaianaSystem volta a Porto Alegre depois de sete anos da sua primeira e única apresentação por aqui. O reencontro com os gaúchos ocorrerá durante a segunda edição do Turá, nos dias 25 e 26 de outubro, que reunirá mais de 20 atrações em um palco montado especialmente para o festival no Anfiteatro Pôr do Sol.
No palco do Turá, o coletivo, ligado aos ritmos afrolatinos, o samba, o reggae, o rock e o pop, apresentará seu novo show, Nossa Cultura em Primeiro Lugar, construído com imagens sonoras que fazem uma fusão de afrorock, mas sem um rótulo definido.
— Esse formato tem como combustível a calma que tivemos para pensar uma junção das coisas que a gente vem experimentando nos últimos shows e nas próprias apresentações no Navio Pirata — conta o guitarrista Roberto Barreto, que completa:
— A gente consegue apresentar o espetáculo de uma maneira muito própria. A ideia de Nossa Cultura em Primeiro Lugar acaba tendo essa força de mostrar a cultura que vem de muitas formas, na diversidade do próprio Baiana. Essa cultura é o que acaba nos unindo e nos sustentando e nesse momento traduz muito do nosso espetáculo.
Nas projeções pensadas especialmente para o espetáculo está Filipe Cartaxo, à frente de toda a estética visual do Baiana. Completam o time no palco Russo Passapusso (voz), Claudia Manzo (voz), Roberto Barreto (guitarra baiana), SekoBass (baixo), João Meirelles (beats, synths e programações), Junix 11 (guitarra), maestro Ubiratan Marques (piano e synths) e Ícaro Sá (percussão).
Trajetória
Em 16 anos de trajetória, o Baiana coleciona cinco álbuns lançados, um disco ao vivo com Gilberto Gil e um dub, além de diversos singles e participações com artistas como Tropikilazz, Os Gilsons, Nação Zumbi e Elza Soares.
O grupo participou também de turnês internacionais pela Europa, EUA, Japão e China, além de shows em festivais como Rock in Rio, Lollapalooza, João Rock, New Orleans Jazz Festival, Fuji Rock, Roskilde Festival e dos principais festivais por todo o país. Seu disco O Futuro não Demora foi vencedor do Grammy Latino em 2019, e o clipe de Saci Remix foi indicado ao Grammy 2020, juntamente com a faixa Libertação, ao lado de Elza Soares. Suas músicas estão em trilhas de filmes, aberturas de novelas, além de comerciais da Apple, Google e Riot Games.
Outras atrações
No sábado, dia 25 de outubro, além do show do BaianaSystem no Turá, o público ainda vai poder conferir os shows de Alcione, Armandinho, Fresno, Os Garotin, Ultramen e o bloco de Carnaval Não Mexe Comigo. Já no domingo, dia 26, o festival vai receber Ney Matogrosso, Nando Reis, Mano Brown, Silva, Cachorro Grande, Dingo e o Bloco Turucutá. Nos intervalos entre os shows, DJs representantes de algumas das festas mais tradicionais de Porto Alegre vão embalar o público.
Serviço
- O quê: Festival Turá
- Quando: 25 e 26 de outubro, sábado e domingo, a partir das 12h30min
- Onde: Anfiteatro Pôr do Sol (Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 1.888), em Porto Alegre
- Quanto: ingressos avulsos (para um dos dias de evento), a partir de R$ 282 (meia entrada, primeiro lote), passaporte (para os dois dias de evento), a partir de R$ 444 (meia entrada, primeiro lote)
- Pontos de venda: online (com taxa de conveniência), no site do Turá, ou na bilheteria oficial (sem taxa de conveniência), Laboratório da Luz (Rua Regente, 377, em Porto Alegre), horário de funcionamento, de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h