Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

No Turá
Notícia

BaianaSystem volta a Porto Alegre depois de sete anos da primeira e única apresentação por aqui

Grupo baiano é uma das atrações confirmadas na segunda edição do festival, que ocorre nos dias 25 e 26 de outubro

Amanda Souza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS