BaianaSystem volta a Porto Alegre depois de sete anos da primeira e única apresentação por aqui

Grupo trará para a Capital o show "Nossa Cultura em Primeiro Lugar".

BaianaSystem volta a Porto Alegre depois de sete anos da sua primeira e única apresentação por aqui. O reencontro com os gaúchos ocorrerá durante a segunda edição do Turá, nos dias 25 e 26 de outubro, que reunirá mais de 20 atrações em um palco montado especialmente para o festival no Anfiteatro Pôr do Sol.

No palco do Turá, o coletivo, ligado aos ritmos afrolatinos, o samba, o reggae, o rock e o pop, apresentará seu novo show, Nossa Cultura em Primeiro Lugar, construído com imagens sonoras que fazem uma fusão de afrorock, mas sem um rótulo definido.

— Esse formato tem como combustível a calma que tivemos para pensar uma junção das coisas que a gente vem experimentando nos últimos shows e nas próprias apresentações no Navio Pirata — conta o guitarrista Roberto Barreto, que completa:

— A gente consegue apresentar o espetáculo de uma maneira muito própria. A ideia de Nossa Cultura em Primeiro Lugar acaba tendo essa força de mostrar a cultura que vem de muitas formas, na diversidade do próprio Baiana. Essa cultura é o que acaba nos unindo e nos sustentando e nesse momento traduz muito do nosso espetáculo.

Nas projeções pensadas especialmente para o espetáculo está Filipe Cartaxo, à frente de toda a estética visual do Baiana. Completam o time no palco Russo Passapusso (voz), Claudia Manzo (voz), Roberto Barreto (guitarra baiana), SekoBass (baixo), João Meirelles (beats, synths e programações), Junix 11 (guitarra), maestro Ubiratan Marques (piano e synths) e Ícaro Sá (percussão).

Trajetória

Em 16 anos de trajetória, o Baiana coleciona cinco álbuns lançados, um disco ao vivo com Gilberto Gil e um dub, além de diversos singles e participações com artistas como Tropikilazz, Os Gilsons, Nação Zumbi e Elza Soares.

O grupo participou também de turnês internacionais pela Europa, EUA, Japão e China, além de shows em festivais como Rock in Rio, Lollapalooza, João Rock, New Orleans Jazz Festival, Fuji Rock, Roskilde Festival e dos principais festivais por todo o país. Seu disco O Futuro não Demora foi vencedor do Grammy Latino em 2019, e o clipe de Saci Remix foi indicado ao Grammy 2020, juntamente com a faixa Libertação, ao lado de Elza Soares. Suas músicas estão em trilhas de filmes, aberturas de novelas, além de comerciais da Apple, Google e Riot Games.

Outras atrações

No sábado, dia 25 de outubro, além do show do BaianaSystem no Turá, o público ainda vai poder conferir os shows de Alcione, Armandinho, Fresno, Os Garotin, Ultramen e o bloco de Carnaval Não Mexe Comigo. Já no domingo, dia 26, o festival vai receber Ney Matogrosso, Nando Reis, Mano Brown, Silva, Cachorro Grande, Dingo e o Bloco Turucutá. Nos intervalos entre os shows, DJs representantes de algumas das festas mais tradicionais de Porto Alegre vão embalar o público.

