Atores globais Amaury Lorenzo, Samuel de Assis e Orlando Caldeira trazem comédia reflexiva à Capital

Amaury Lorenzo, Samuel de Assis e Orlando Caldeira são as estrelas da peça. Annelise Tozetto / Divulgação

Eles brilham nas novelas e também na programação do 32° Porto Alegre em Cena: Amaury Lorenzo, Orlando Caldeira e Samuel de Assis desembarcam na Capital, em 21 em setembro, com a peça Por que não nós?. O festival de teatro ocorre de 12 a 21 de setembro (confira a programação completa abaixo).

Para discutir tabus do universo dos homens, a montagem tem como pano de fundo a comédia.

— A história fala de amizade, de educação emocional, sobre como os homens não são criados para falar, para discutir as emoções. É um espetáculo sobre isso. Sobre a dificuldade que o homem tem em se relacionar emocionalmente — explica Samuel de Assis.

Com texto de Júlia Spadaccini e direção de Débora Lamm, a peça terá apresentação única no dia 21 de setembro, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa (Avenida Independência, 75), na Capital.

— O teatro pode, e muito, contribuir para os debates que brotam das questões de gênero, no mundo em que vivemos, que estão fervilhando e reclamando outros modos de discussão — diz Amaury Lorenzo.

