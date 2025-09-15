Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

32° Porto Alegre em Cena
Notícia

Atores globais Amaury Lorenzo, Samuel de Assis e Orlando Caldeira trazem comédia reflexiva à Capital

Emoções, amizade e afeto entre homens são o tema de "Por que não nós?", em cartaz no dia 21 de setembro

