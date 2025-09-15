Atores globais Amaury Lorenzo, Samuel de Assis e Orlando Caldeira trazem comédia reflexiva à Capital

Eles brilham nas novelas e também na programação do 32° Porto Alegre em Cena: Amaury Lorenzo, Orlando Caldeira e Samuel de Assis desembarcam na Capital, em 21 em setembro, com a peça Por que não nós?. O festival de teatro ocorre de 12 a 21 de setembro (confira a programação completa abaixo).
Para discutir tabus do universo dos homens, a montagem tem como pano de fundo a comédia.
— A história fala de amizade, de educação emocional, sobre como os homens não são criados para falar, para discutir as emoções. É um espetáculo sobre isso. Sobre a dificuldade que o homem tem em se relacionar emocionalmente — explica Samuel de Assis.
Com texto de Júlia Spadaccini e direção de Débora Lamm, a peça terá apresentação única no dia 21 de setembro, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa (Avenida Independência, 75), na Capital.
— O teatro pode, e muito, contribuir para os debates que brotam das questões de gênero, no mundo em que vivemos, que estão fervilhando e reclamando outros modos de discussão — diz Amaury Lorenzo.
Programação completa
O 32º Porto Alegre em Cena — Festival Internacional de Artes Cênicas ocorre entre 12 e 21 de setembro e terá 11 espetáculos locais, 15 obras nacionais e cinco montagens internacionais. Apresentado pela Petrobras, conta com financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura e Lei Estadual da Cultura — LIC RS/ Pró-Cultura, patrocínio do Zaffari, Caixa, Panvel e Unimed, com gestão cultural da Primeira Fila Produções. O Festival é realizado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre e do Ministério da Cultura, Governo Federal — União e Reconstrução.