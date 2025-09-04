As celebridades que vão desfilar em evento do setor calçadista em Canoas

A passarela do Paquetá Fashion Days, evento de moda de marcas calçadistas, vai receber artistas, ex-BBBs e influenciadores digitais nos dias 25 e 26 de setembro, em Canoas, na Região Metropolitana.
Nos dois dias de desfiles, além de tendências e novidades do setor calçadista, o público vai ter a oportunidade de conhecer de pertinho Pati Pontalti, Natana de Leon, Viegas, Cah Goulart, Priscila Brenner, Hariany Almeida, Bárbara Heck, Guilherme Leicam, Anna Clara Leicam, Chico Lachowski e Agatha Braga.
— Esperamos receber, nos dois dias de evento, cerca de 5 mil convidados no desfile, que contará com a participação de 27 marcas que são referência em moda calçadista. Escolhemos a cidade de Canoas por sua relevância cultural e econômica no Estado do Rio Grande do Sul, que é o segundo maior polo calçadista do Brasil — diz Renan Constantino, sócio-diretor do Grupo Oscar, que possui uma rede de 186 lojas multimarcas de calçados, roupas e acessórios, além de ser responsável por cinco diferentes e-commerces: Lojas Paquetá, Paquetá Esportes, Oscar Calçados, Gaston e Diadora Brasil.
Serviço
- O quê: Paquetá Fashion Days
- Quando: 25 e 26 de setembro, às 20h e às 21h
- Onde: Multiplan Hall, ParkShopping Canoas (Avenida Farroupilha, 4.545), em Canoas
- Quanto: entrada mediante a doação de uma lata de leite (equivale a um par de ingressos por CPF)
- Transmissão online: perfil no Instagram das Lojas Paquetá