Artista gaúcha, ex-participante do "The Voice Kids", grava single no estúdio do famoso produtor Rick Bonadio

A atriz e cantora gaúcha Sofia Cordeiro, que participou da temporada 2018 do The Voice Kids, da Globo, e já atuou em produções como a série Chuteira Preta, da Amazon Prime Video, encara mais um desafio na carreira: o lançamento do single O Tempo Todo nas plataformas digitais.
A música foi gravada no Midas Music, estúdio fundado pelo produtor e empresário Rick Bonadio, conhecido do grande público por ter sido jurado no programa Ídolos, do SBT. Atualmente, o escritório de Bonadio gerencia carreiras de artistas como Titãs e Vitor Kley.
— A música O Tempo Todo fala sobre um sentimento que ocupa todos os momentos de um dia. É sobre gostar tanto de alguém que a pessoa nunca sai do pensamento. Retrata uma forma de acreditar no amor, de um jeito que faz falta quando não está perto e que fica maior quando está junto. É uma música sobre estar simplesmente apaixonado, sem medos e inseguranças — explica Sofia, que está com 18 anos e pretende lançar mais duas músicas autorais pela Midas.
Bem-recebida
Sobre o clima na gravadora de Bonadio, a guria conta que curtiu a recepção:
— Fui super bem-recebida na gravadora. Trabalhar com os produtores Fernando de Gino e Sérgio Fouad, da Midas Music, foi uma experiência incrível. Eles são profissionais talentosos, que deram ainda mais vida e emoção à canção, deixando tudo ainda mais especial.
Atualmente, a gaúcha divide suas atividades entre Porto Alegre e São Paulo, mas não descarta uma mudança definitiva:
— Eu ainda fico muito na ponte aérea, pois estou conciliando com a faculdade de Produção Audiovisual, na PUCRS. Mas, em breve, quem sabe…