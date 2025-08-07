Turma do Pagode traz o show "Mixturadin" pela primeira vez a Porto Alegre

Turma do Pagode volta a Porto Alegre, no feriado de 20 de setembro, com a turnê Mixturadin. O show, inédito na Capital, contará com palco 360°, montado na KTO Arena, mais de três horas de música e as participações especiais de Rodriguinho, Samba Tri e o DJ Ariel B.
Com realização do Grupo Prime, GR Shows, Maia Entretenimento e Opinião Produtora, o evento reunirá grandes sucessos e novidades do recém-lançado álbum Mixturadin 3. O repertório une o contemporâneo do samba e do pagode, com hits como Tô Te Filmando (Sorria), Deixa a Vida Me Levar, Duvido, Quem Vai Ter Coragem e Hoje É Dia.
Formada atualmente por Leiz (tantã e vocal), Caramelo (banjo e vocal), Rubinho (pandeiro), Thiagão e Neni (percussão), Marcelinho TDP (cavaquinho), Leandro Filé (violão) e Fabiano Art (surdo), a banda paulistana Turma do Pagode está na estrada desde 1994 e, hoje, soma mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, além de 5,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify.
Serviço
- O quê: Turma do Pagode com a turnê Mixturadin, com os convidados de Rodriguinho, Samba Tri e DJ Ariel B
- Quando: 20 de setembro, a partir das 22h
- Onde: KTO Arena (Avenida Severo Dullius, 1.995), em Porto Alegre
- Quanto: ingressos disponíveis a partir de R$ 50, na plataforma Sympla e na Loja Planeta Surf Bourbon Wallig (Avenida Assis Brasil, 2.611 - Loja 249 – Jardim Lindóia – Porto Alegre)