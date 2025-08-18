Tradicionalistas se apresentam ao lado da Orquestra Theatro São Pedro no Teatro Simões Lopes Neto

Orquestra Theatro São Pedro celebra a canção gaúcha em concerto festivo no Teatro Simões Lopes Neto. Vitória Proença / Divulgação

A temporada comemorativa aos 40 anos de atividades ininterruptas da Orquestra Theatro São Pedro segue nesta quinta-feira (21). Desta vez, a orquestra sobe ao palco do Teatro Simões Lopes Neto, às 20h, para celebrar a canção gaúcha com um espetáculo sobre a história da música produzida no Rio Grande do Sul.

O concerto, com regência e direção artística do maestro Evandro Matté, contará com a participação de cinco cantores da música tradicionalista: Victor Hugo, Isabela Fogaça, Pirisca Grecco, Shana Müller e Luiza Barbosa — que se revezam na interpretação de lendas gaúchas e de temas representativos da gaúcha local, como o Hino ao Rio Grande, a folclórica Prenda Minha e a clássica Céu, Sol, Sul, Terra e Cor.

Leia Mais Orquestra Theatro São Pedro une seus quatro últimos maestros em concerto comemorativo de 40 anos

— É sempre uma honra participar de momentos artísticos em que a arte regional gaúcha ganha roupagens tão nobres como a linguagem orquestral — diz Victor Hugo, artista revelado no ciclo dos festivais nativistas.

Músicas marcantes

O repertório também contará com outras músicas marcantes do cancioneiro gaúcho, como Eu Sou do Sul, de Elton Saldanha, Querência Amada, de Teixeirinha (1927 — 1985), Vento Negro, de José Fogaça, e Canto Alegretense, de Nico Fagundes (1934 — 2015) e Bagre Fagundes.

Serviço