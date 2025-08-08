Amanda Souza

Talentos daqui
Notícia

Sofrência no bailão: Bibiana Bolacell e Rainha Musical lançam parceria em "Garçom Maldito"

Música da cantora sertaneja e do grupo de baile está disponível nas plataformas digitais e nas rádios a partir desta sexta-feira (8)

Amanda Souza

