Sofrência no bailão: Bibiana Bolacell e Rainha Musical lançam parceria em "Garçom Maldito"

Guri de Uruguaiana participa do clipe de “Garçom Maldito”, parceria de Bibiana Bolacell e Rainha Musical. Divulgação / Divulgação

Bibiana Bolacell é cantora sertaneja, mas, como boa gaúcha, conhece a importância da música de baile para o cenário artístico do Rio Grande do Sul.

Foi da admiração de Bibiana pelo gênero musical típico do Estado que surgiu a parceria com o grupo Rainha Musical em Garçom Maldito, canção lançada nesta sexta-feira (8) nas rádios e plataformas digitais.

— Gravar com o Rainha Musical era uma vontade, minha e deles, de muito tempo. Agora, se realizou. Primeiramente, pensamos em regravar algo, mas, depois, percebemos que teria de ser uma música inédita. Aliás, o público também já estava pedindo por essa junção, do sertanejo com o bailão — conta Bibiana que também é a compositora de Garçom Maldito, ao lado de Maurício Lima, César Bolacell e Samoel Goulart:

— Chamei o Maurício Lima, vocalista do Rainha, e falei que queria uma música animada, para cima, bem no estilo do bailão, mesmo que a letra fosse uma sofrência. Estou muito feliz com o resultado.

Para que a essência do bailão fosse captada em detalhes, os compositores escolheram trabalhar com Maicon Vargas, produtor musical do Estúdio Mix, de Erechim, responsável pelos sucessos Guardanapo Amassado, do Rainha Musical, e Perigosa e Linda, do Corpo e Alma.

Participação especial

O clipe da canção conta com uma participação muito especial: Guri de Uruguaiana, personagem do humorista gaúcho Jair Kobe, interpreta o garçom retratado na letra.

— A estrela do clipe, o garçom, tinha que ser alguém icônico, que realmente tem a alma do gaúcho. Ninguém melhor do que o nosso Guri de Uruguaiana, né? Vê-lo dar vida ao personagem foi um momento marcante na minha trajetória. Com certeza, é um dos lançamentos mais especiais da minha carreira, porque foi feito para o meu Estado, para o Rio Grande do Sul — celebra a cantora.