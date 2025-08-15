Sambista que voltou a cantar por meio da inteligência artificial se apresenta em Porto Alegre

O músico Cleber Augusto, ex-integrante do Fundo de Quintal, teve sua voz silenciada há mais de 20 anos, após um câncer na garganta. Porém, por meio da inteligência artificial, voltou a cantar.
Neste domingo (17), Cleber apresenta em Porto Alegre o repertório do novo disco, Minhas Andanças, gravado graças à tecnologia, e clássicos do samba (confira serviço abaixo). O cantor, que completou 75 anos no dia 4, receberá uma homenagem especial no Dunk Par para celebrar o aniversário.
No show, Cleber tocará violão e será acompanhado pela Panela da Figa, iniciativa que reúne renomados músicos de Porto Alegre. O evento contará com a participação do grupo Vamos Sambar e dos músicos Everton Silva, Sandrinho Gesse, Acauan Souto e Igorzinho Pérez.
Como voltou a cantar
A voz de Cleber foi reconstruída através da análise de gravações antigas do sambista. Os áudios foram combinados aos do artista Alexandre Marmita, que tem timbre parecido com o de Cleber. Esses vocais serviram para alimentar a programação da IA.
O resultado do trabalho pode ser conferido no álbum Minhas Andanças, lançado em maio pela Warner Music Brasil, que conta com as participações especiais de Zeca Pagodinho, Péricles, Seu Jorge, Tiê e Roberta Sá.
Serviço
- O quê: show de Cleber Augusto
- Onde: Dunk Park (Avenida Frederico Mentz, 1.185), em Porto Alegre
- Quando: neste domingo (17), a partir das 17h
- Quanto: ingressos a 25 (individual) ou R$ 200 (mesas para cinco pessoas), à venda no site Nextingresso