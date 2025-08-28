Quem são os cantores sertanejos que integram o elenco da nova novela das sete da Globo

A novela Coração Acelerado, substituta de Dona de Mim na faixa das 19h na Globo, está em fase de produção e já desperta a curiosidade do público, principalmente por ter como pano de fundo o universo sertanejo. Além disso, estrelas do gênero musical já confirmaram presença na trama, surpreendendo os fãs.
A badalada dupla Maiara & Maraisa, que fez parte da etapa de pesquisa para Coração Acelerado, já confirmou a participação. As sertanejas vão interpretar elas mesmas na trama e, segundo o jornal O Globo, vão atuar nas sequências de shows.
Outra cantora famosa também está escalada para a novela: Ana Castela. Em entrevista ao Gshow, a Boiadeira, como é conhecida, mostrou empolgação com sua estreia na telinha.
— Vou participar de uma novela, estou superfeliz, algo novo para mim. Tem que decorar texto, música é mais fácil, — disse ela na entrevista ao portal.
Já Michel Teló, atual mentor do reality show Estrela da Casa, deve aparecer no início da trama e vai contracenar com o personagem do ator Filipe Bragança nas rodas de viola.
A trama
De acordo com a Globo, Coração Acelerado, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araújo, será ambientada na cidade fictícia de Bom Retorno, em Goiás. As gravações estão previstas para começar em outubro, e o núcleo principal mostrará a trajetória de Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz), uma dupla sertaneja que alcançará sucesso ao longo da história.
O elenco ainda conta com nomes como Isabelle Drummond, Filipe Bragança, Antonio Calloni, Leandra Leal, Thomás Aquino, Diego Martins, Daniel de Oliveira e Marcos Caruso, entre outros.