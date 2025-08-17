Quem são as estrelas da próxima edição da Feijoada com Samba + Me Leva

Em 2024, evento reuniu mais de 20 mil pessoas no Parque Harmonia, na Capital. OXGNSTUDIO / Divulgação

Após reunir mais de 20 mil pessoas em sua estreia como festival, a Feijoada com Samba + Me Leva lança a edição de 2025 com line-up recheado de atrações nacionais que desembarcam em Porto Alegre em 25 de outubro.

O Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia) será palco de 12 horas de música com cinco atrações nacionais já confirmadas: Péricles, Dennis DJ, Belo, Pixote e Gaab. O line-up completo será revelado ao longo do mês. A expectativa é que, neste ano, o evento supere seu recorde e receba mais de 28 mil pessoas.

— Em 2024, demos um grande passo ao nos unirmos à label paulista Me Leva e transformarmos a Feijoada com Samba em um verdadeiro festival. Nada disso seria possível sem os "feijulovers" — pontua Paloma Manica, sócia da Combo Agência, umas das realizadoras do evento, que completa:

— Neste ano, queremos celebrar com eles o samba, o pagode, a feijoada, os encontros, os amores e as histórias, tudo que nasceu ali, no meio da roda, e que, hoje, se tornou um dos maiores palcos do Estado. Nossa campanha será uma homenagem a quem viveu, vibrou, cantou, dançou e espalhou o nome da Feijuca por aí.

A pré-venda de ingressos começa no dia 19 de agosto, a partir das 18h, pelo site da Balada App (confira abaixo). Serão 48 horas com lote promocional. A realização é da Combo Agência e GR Shows, com patrocínio de Alfa, Amstel e Red Bull, e apoio de Meep e Estúdios Combo.

Histórico

Com 13 anos de trajetória, a Feijoada com Samba teve início como um encontro entre amigos em Porto Alegre e, ao longo dos anos, se consolidou como um dos principais eventos de samba e pagode do país. Misturando música e gastronomia, o projeto já soma mais de 50 edições e 60 atrações e entrou para o calendário cultural do Rio Grande do Sul.

Serviço