Porto Alegre recebe a final do Miss Universe Trans Brasil 2025

A corte eleita no MUT Brasil: Fabiano Biazon, Beatrice Bento, Márcia Di Paula, Kamilly Bitencourt e Mateus Ahlert. Miss Universo Trans / Divulgação

Porto Alegre vai sediar o Miss Universe Trans Brasil 2025, maior concurso de beleza transgênero do mundo. O evento ocorrerá entre os dias 24 e 26 de agosto, com a grande final no dia 27, às 19h, no Teatro da Unisinos (confira o serviço completo abaixo).

Da noite de 27 de agosto, sairão os nomes que representarão o Brasil no Miss Universe Queen 2025, em 7 de dezembro, na Índia.

Leia Mais Gaúcha vence título inédito de Miss Universe Trans em categoria acima de 40 anos

Nesta edição do projeto (que começou em 2023), sob a direção de Fabiano Biazon e Mateus Ahlert, participam representantes de 15 Estados e serão escolhidas Miss Universe Trans Brasil, Miss (Ladie) e Mister Universe Trans Brasil.

Em 2026, a sede mundial do Miss Universe Trans será o Rio Grande do Sul.

— O MUT Brasil mostrou que a representatividade, quando alinhada à estratégia sólida e à escuta da comunidade, não só emociona, mas mobiliza públicos e rompe barreiras culturais e de mercado — diz Fabiano.

Visibilidade

O projeto começou em 2023, quando a modelo gaúcha Luanna Isabelly foi eleita Miss Universo Trans, durante o concurso realizado em Nova Déli, na Índia, trazendo o título inédito para o Brasil.

Em menos de dois anos, o Miss Universe Trans Brasil (MUT Brasil) se transformou de uma nova aposta na cena nacional para um dos maiores expoentes de representatividade trans no mundo.

— Em pouco tempo, a plataforma não apenas conquistou títulos, mas se consolidou como uma ponte entre arte, diversidade e transformação social, projetando o Brasil como referência internacional no segmento — explica Mateus.

Serviço