Porto Alegre recebe a final do Miss Universe Trans Brasil 2025

Porto Alegre vai sediar o Miss Universe Trans Brasil 2025, maior concurso de beleza transgênero do mundo. O evento ocorrerá entre os dias 24 e 26 de agosto, com a grande final no dia 27, às 19h, no Teatro da Unisinos (confira o serviço completo abaixo).
Da noite de 27 de agosto, sairão os nomes que representarão o Brasil no Miss Universe Queen 2025, em 7 de dezembro, na Índia.
Nesta edição do projeto (que começou em 2023), sob a direção de Fabiano Biazon e Mateus Ahlert, participam representantes de 15 Estados e serão escolhidas Miss Universe Trans Brasil, Miss (Ladie) e Mister Universe Trans Brasil.
Em 2026, a sede mundial do Miss Universe Trans será o Rio Grande do Sul.
— O MUT Brasil mostrou que a representatividade, quando alinhada à estratégia sólida e à escuta da comunidade, não só emociona, mas mobiliza públicos e rompe barreiras culturais e de mercado — diz Fabiano.
Visibilidade
O projeto começou em 2023, quando a modelo gaúcha Luanna Isabelly foi eleita Miss Universo Trans, durante o concurso realizado em Nova Déli, na Índia, trazendo o título inédito para o Brasil.
Em menos de dois anos, o Miss Universe Trans Brasil (MUT Brasil) se transformou de uma nova aposta na cena nacional para um dos maiores expoentes de representatividade trans no mundo.
— Em pouco tempo, a plataforma não apenas conquistou títulos, mas se consolidou como uma ponte entre arte, diversidade e transformação social, projetando o Brasil como referência internacional no segmento — explica Mateus.
Serviço
- O quê: Final do Miss Universe Trans Brasil 2025
- Quando: 27 de agosto, 19h
- Onde: Teatro da Unisinos (Avenida Dr. Nilo Peçanha, 1.600), emPorto Alegre)
- Quanto: R$ 60 (somente antecipado pela plataforma Sympla)