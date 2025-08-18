Os bastidores da cena em que Maria de Fátima se joga da escada em "Vale Tudo"

A TV Globo divulgou imagens dos bastidores das cenas previstas para irem ao ar nesta segunda (18) em Vale Tudo. Maria de Fátima (Bella Campos) vai protagonizar o capítulo na clássica sequência da queda na escada do local.

Nos cliques acima, confira o clima de descontração entre o elenco, evidenciado pela selfie de Paolla Oliveira com Renato Góes, Taís Araujo e Bella Campos, o ensaio de Taís e Bella com o diretor Cristiano Marques e a foto do final da cena na escada.

Como será

Acompanhada da família Roitman, Maria de Fátima chega ao evento no Theatro Municipal do Rio de Janeiro visivelmente abalada pelas descobertas recentes envolvendo Afonso (Humberto Carrão).

Ao avistar Raquel (Taís Araujo), segue a mãe e implora por atenção, dizendo que precisa muito dela. Com uma postura fria e firme, Raquel ignora os apelos e responde que não tem mais filha, deixando a jovem sozinha e devastada.

Minutos depois, ao subir as escadarias do teatro, Fátima é tomada por lembranças traumáticas — desde a rejeição da mãe até as revelações sobre sua gravidez —, e em gesto desesperado, se deixa cair da escada, rolando até o chão, desacordada.