No aniversário de Sapucaia do Sul, filme sobre a cidade terá sessão aberta ao público

Além dos palcos, Cristiano Quevedo também se dedica ao cinema. Divulgação / Divulgação

Nesta quarta-feira (20), dia em que Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, celebra 64 anos, o público terá a oportunidade de assistir, gratuitamente, a estreia do longa-metragem gaúcho Guianuba, que celebra a história, cultura e identidade da cidade. A exibição ocorre às 20h30min, na Praça General Freitas, e integra a programação oficial das comemorações.

Leia Mais Nativista Cristiano Quevedo atuará como ator em filme sobre a história de Sapucaia do Sul

Gravado em cenários reais do município, como o Sítio Nossa Senhora dos Anjos, o filme busca valorizar o território e as memórias da comunidade. Com direção geral de Adriano Sousa, natural de Sapucaia, e direção e montagem de Vini Oliveira, o longa tem no papel do português Antonio de Souza Fernando, fundador da cidade, um nome conhecido da música gaúcha: Cristiano Quevedo. Esse é nono filme da trajetória do artista, que tem 30 anos de carreira.

— Meu personagem vem do noroeste do Estado, com toda a família, para onde está, hoje, Sapucaia do Sul. Nessa estrada, acontece muita coisa. Hoje, Sapucaia é uma cidade muito importante para o Rio Grande do Sul. Foi uma alegria ter feito essse papel. Tem emoção, momentos de tensão, são momentos que farão o sapucaiense entender um pouco da sua história, se enxergar na tela — explica Cristiano.