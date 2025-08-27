Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Voz daqui
Notícia

Músico gaúcho vai interpretar Hino Nacional em evento que celebra os 80 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Austrália

Eder Oliveira, que vive no Exterior há 10 anos, foi o artista escolhido para se apresentar no evento

Amanda Souza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS