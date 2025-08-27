Músico gaúcho vai interpretar Hino Nacional em evento que celebra os 80 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Austrália

Eder Oliveira, 36 anos, deixou o Rio Grande do Sul, há 10 anos, para trilhar carreira artística na Austrália. E vai celebrar sua primeira década no Exterior em grande estilo.
Em 10 de setembro, o porto-alegrense vai interpretar o Hino Nacional no Brazil Week 2025 – 80 Anos de Relações Diplomáticas, no Sydney Opera House, um dos cartões-postais da Austrália. O evento, que celebra oito décadas de relações diplomáticas entre o Brasil e a Austrália, ocorre de 5 a 24 de setembro, em diferentes cidades do país, com organização da Australia Brazil Chamber of Commerce (ABCC).
— Para um artista gaúcho e brasileiro, é muito importante ser escolhido para cantar em um lugar tão importante como o Sydney Opera House. Grandes nomes da música já cantaram aqui. E cantar o Hino Nacional neste local é a realização de um sonho. E farei a ponte entre a nossa cultura e a cultura do povo australiano — diz Eder, que vai se apresentar em evento exclusivo para convidados, representantes do governo e lideranças empresariais, segundo informações do Consulado-Geral do Brasil em Sydney.
Carreira
Na Austrália, Eder é vocalista e produtor de duas bandas: Samba Brissy, que faz uma mistura de hits e novidades do samba e do pagode, e Terremoto, voltada ao repertório do axé. No começo da carreira, ainda no Rio Grande do Sul, foi integrante da Bem na Manha, que venceu o concurso Chance, promovido pelo jornal Diário Gaúcho.