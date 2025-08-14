Maikinho Pereira e Neto Fagundes serão os convidados especiais no show de Cris Pereira

Maikinho, com a personagem Bruna, e Neto estão confirmados no especial de Cris. Divulgação/ Maribel Cachoeira/ Camila Hermes / Divulgação

Participações muito especiais estão confirmadas para o novo show de Cris Pereira, celebrando 30 anos de carreira: o músico e comunicador Neto Fagundes e o comediante Maikinho Pereira, do personagem Bruna.

A contribuição dos artistas promete trazer a irreverência em histórias e causos. Somados a eles, Jorge da Borracharia, Gaudêncio e o Pedreiro Dinei, criações de Cris, se apresentam no dia 24 de agosto, no Auditório Araújo Vianna, às 18h. Na ocasião, ocorre também a gravação do especial que deverá ser disponibilizado no canal do YouTube de Cris.

— O novo show é caracterizado pelo Jorge da Borracharia, o personagem que me mostrou a grandiosidade de alcançar o coração das pessoas (Gaudêncio) e o resultado de estar sempre disposto a algo novo (Pedreiro Dinei) — diz Cris.

Serviço

O quê: Cris Pereira Especial 30 Anos de Carreira

Cris Pereira Especial 30 Anos de Carreira Quando: 24 de agosto, às 18h

24 de agosto, às 18h Onde: Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685), em Porto Alegre

Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685), em Porto Alegre Quanto: ingressos disponíveis no site Sympla, a partir de R$ 60