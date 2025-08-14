Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Humor e causos
Notícia

Maikinho Pereira e Neto Fagundes serão os convidados especiais no show de Cris Pereira

Apresentação, que celebra os 30 anos de carreira do ator e humorista, ocorre no dia 24 de agosto, no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre

