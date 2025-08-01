Julia Lemmertz celebra filmagens de longa-metragem em Porto Alegre: "Fico muito animada por estar na minha cidade natal"

Fernanda Carvalho Leite, Lisiane Cohen e Julia Lemmertz nos bastidores das filmagens de "Nós, que nos Queremos Tão Pouco". Isidoro B. Guggiana / Divulgação

Depois de ser uma das locações de Muito Prazer, novo filme de Jorge Furtado, Porto Alegre vira cenário de cinema mais uma vez neste ano: as gravações de Nós, que nos Queremos Tão Pouco, da diretora gaúcha Lisiane Cohen, que também assina o roteiro, começaram na segunda semana de julho e vão até o dia 8 de agosto na Capital. A produção é estrelada pela atriz Julia Lemmertz, que nasceu em Porto Alegre, mas se mudou para o Rio de Janeiro ainda criança.

O filme, cuja produção é dividida entre a Margem Cinema Brasil e a Layepas Produções Artísticas, é uma adaptação da peça homônima do dramaturgo e ator mineiro Rui Rezende. As estrelas do elenco, além de Julia, são o próprio Rui, Fernanda Carvalho Leite, Luíza Lemmertz (filha mais velha de Julia), André Paixão e Cássio Nascimento.

— Gostei muito do roteiro por ser uma história contundente e forte. É um filme corajoso e profundo, me interessa contar essa história. Acho que nunca fiz nada parecido — diz Julia, que completa:

— É o meu primeiro filme porto-alegrense, fico muito animada por estar na minha cidade natal, por estar também num lugar onde tantos filmes incríveis são feitos. Tem tanta gente boa, talentosa, muito lindo isso.

Roteiro