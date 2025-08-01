Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Julia Lemmertz celebra filmagens de longa-metragem em Porto Alegre: "Fico muito animada por estar na minha cidade natal"

Gravações de "Nós, que nos Queremos Tão Pouco" começaram na segunda semana de julho e vão até o dia 8 de agosto na Capital

