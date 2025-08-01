Julia Lemmertz celebra filmagens de longa-metragem em Porto Alegre: "Fico muito animada por estar na minha cidade natal"

Depois de ser uma das locações de Muito Prazer, novo filme de Jorge Furtado, Porto Alegre vira cenário de cinema mais uma vez neste ano: as gravações de Nós, que nos Queremos Tão Pouco, da diretora gaúcha Lisiane Cohen, que também assina o roteiro, começaram na segunda semana de julho e vão até o dia 8 de agosto na Capital. A produção é estrelada pela atriz Julia Lemmertz, que nasceu em Porto Alegre, mas se mudou para o Rio de Janeiro ainda criança.
O filme, cuja produção é dividida entre a Margem Cinema Brasil e a Layepas Produções Artísticas, é uma adaptação da peça homônima do dramaturgo e ator mineiro Rui Rezende. As estrelas do elenco, além de Julia, são o próprio Rui, Fernanda Carvalho Leite, Luíza Lemmertz (filha mais velha de Julia), André Paixão e Cássio Nascimento.
— Gostei muito do roteiro por ser uma história contundente e forte. É um filme corajoso e profundo, me interessa contar essa história. Acho que nunca fiz nada parecido — diz Julia, que completa:
— É o meu primeiro filme porto-alegrense, fico muito animada por estar na minha cidade natal, por estar também num lugar onde tantos filmes incríveis são feitos. Tem tanta gente boa, talentosa, muito lindo isso.
Roteiro
Um segredo familiar separou as irmãs Mara (Julia Lemmertz) e Antônia (Fernanda Carvalho Leite), e uma tragédia une as duas novamente. Depois de muitos anos, o reencontro acontece em sua terra natal, uma cidade do interior do Brasil. A morte da mãe, que está sob investigação policial, garante a reaproximação. A presença do pai, Constâncio (Rui Rezende), e da antiga casa da família traz de volta memórias, sentimentos e revelações que poderão transformar as vidas de todos os envolvidos.