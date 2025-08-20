"Jornal do Almoço" e "Globo Esporte" serão apresentados diretamente da casa de telespectadores

Já pensou em recepcionar Cristina Ranzolin e Marco Matos na tua casa? RBS TV / Divulgação

Durante o mês de setembro, o Jornal do Almoço e o Globo Esporte vão ser transmitidos diretamente da casa de telespectadores, gerando ainda mais proximidade com o público.

Enquanto o espaço onde fica o estúdio das atrações passa por uma reforma para melhorias na estrutura, a RBS TV aproveita a oportunidade para levar os comunicadores Cristina Ranzolin, Marco Matos, Alice Bastos Neves e Cacau Corazza para a sala de quem os acompanha diariamente.

Em vez de mudar os programas para um de seus outros estúdios, a decisão da empresa foi de apostar neste formato, no qual as atrações serão apresentadas de uma casa diferente a cada dia ao longo de quatro semanas a partir de 1º de setembro. JA e GE poderão ser transmitidos da mesma casa ou de residências vizinhas, escolhidas a partir da sugestão dos próprios telespectadores.

Como participar

As famílias pautarão os programas, ou seja, temas importantes para os moradores da casa vão ser retratados pelos jornais. Além disso, haverá um repórter fazendo entradas ao vivo no bairro.