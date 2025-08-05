Guri de Uruguaiana estreia no formato stand-up: "É raiz, com alma gaúcha"

Durante o mês de agosto, "Stand-up do Guri de Uruguaiana" estará em cartaz em Porto Alegre. Fabrício Eckhard / Divulgação

Em 23 anos de carreira, o Guri de Uruguaiana vai se aventurar em um novo formato no humor: em todas as terças-feiras do mês de agosto (5, 12, 19, 26) no Teatro da Amrigs, em Porto Alegre, o personagem criado por Jair Kobe vai estrelar o espetáculo inédito Stand-up do Guri de Uruguaiana (confira mais detalhes abaixo).

— Depois de mais de 20 anos de shows em teatros com banda ao vivo, bailarinas, cenários, luzes e muita música, agora, o personagem encara um novo desafio, que é fazer o povo rir com apenas um microfone na mão e boas piadas na cabeça — explica Jair, que vai contar com participações especiais de estrelas do humor gaúcho:

Leia Mais Batalha de Noveleiros: confira o duelo entre Gauchão de Apartamento x Guri de Uruguaiana

— Teremos convidados especiais no palco, como Chico O Vendedor Raiz (dia 5), Léo Oliveira (dia 12), do Pretinho Básico (programa da Rádio Atlântida), Maiquinho Pereira (dia 19) e Índio Behn (dia 26).

Sobre o conteúdo do show que entra em cartaz nesta terça-feira (5), Jair adianta o que o público pode esperar de seu stand-up:

— Um espetáculo inédito, moderno, com causos do cotidiano, comentários de notícias que estão bombando na internet, observações baguais e aquele humor gaúcho que só o Guri sabe fazer! É stand-up raiz, com alma gaúcha, muita interação e gravação de cortes para as redes sociais!

Serviço