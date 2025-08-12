Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Globo divulga primeira foto de Xamã em "Três Graças"

Na trama, ator e cantor vai interpretar Bagdá, seu segundo personagem em novelas

