Globo divulga primeira foto de Xamã em "Três Graças"

Artista será o chefão de uma facção criminosa que domina a comunidade fictícia da Chacrinha. TV Globo / Divulgação

As gravações de Três Graças, nova novela das nove da Globo, já começaram em São Paulo, e a emissora divulgou a primeira imagem de Xamã caracterizado como Bagdá, seu segundo personagem em folhetins. Em 2024, o ator e cantor brilhou na pele de Damião no remake de Renascer.

Na nova trama das 21h, prevista para estrear em outubro, o ator e cantor dará vida ao chefão de uma facção criminosa que domina a comunidade fictícia da Chacrinha. A comunidade da Brasilândia, em São Paulo, foi a locação escolhida. Aliás, a protagonista da trama, a atriz Sophie Charlotte, é namorada do artista.

Agenda cheia

Além da estreia na novela, a atuação de Xamã poderá ser conferida no cinema no filme Cinco Tipos de Medo, dirigido por Bruno Bini, que estreia neste mês no Festival de Gramado, que ocorre de 13 a 23 de agosto.

No longa-metragem, Xamã vive Sapinho, um traficante de um bairro periférico de Cuiabá, envolvido em um drama urbano que conecta cinco personagens na cidade. O roteiro acompanha Murilo (João Vitor Silva), um jovem músico apaixonado por Marlene (Bella Campos), enfermeira que namora Sapinho. Também fazem parte da história a policial Luciana (Bárbara Colen) e o advogado Ivan (Rui Ricardo Diaz).