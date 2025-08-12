Gaúcha Amanda Grimaldi brilha como a Edith em "Raul Seixas: Eu Sou": "Encarou as consequências de se casar com um rockstar"

A atriz porto-alegrense Amanda Grimaldi, 35 anos, brilha na série Raul Seixas: Eu Sou, disponível no Globoplay. Na produção, interpreta Edith, norte-americana que se torna o primeiro grande amor da vida de Raul (vivido pelo também gaúcho Ravel Andrade). Filha de um pastor protestante, larga tudo para se casar com o artista e viver uma vida totalmente diferente.
— Ela é uma mulher interessantíssima. Edith carrega uma ambivalência dentro de si, de alguém que teve valores super conservadores em sua educação, mas que também foi capaz de se encantar e de se interessar pelo diferente, por alguém além da sua redoma. Considero Edith como uma representação da força feminina, ela foi muito determinada e encarou todas as consequências de suas decisões ao escolher se casar com um rockstar, além de ter sido uma figura muito importante no começo da carreira do Raul — diz a atriz gaúcha.
A seguir, confira a entrevista com a atriz gaúcha, que atua no audiovisual desde 2007 e já participou de outros projetos importantes, como o filme Chacrinha: O Velho Guerreiro (2018), de Andrucha Waddington, e da novela na novela Rock Story (2016), da Globo.
Como foi a preparação para viver Edith em Raul Seixas: Eu Sou?
O Raul foi a figura central da minha pesquisa também, para a formação de identidade da minha personagem. Eu queria muito entender esse olhar que a Edith teve de "apaixonamento", interesse pelo Raul, né? Ela conhece o Raul num lugar de muita pureza, naquele início de relação, ela conhece o Raulzito antes do Raul Seixas. Eu só ouvi Raul por muito tempo durante esse período, a gente assistiu aos documentários, eu fui atrás das entrevistas, eu queria realmente muito adentrar no universo do Raul para me ajudar a conectar com esse sentimento que a Edith deve ter tido. Para além disso, a Edith teve uma saída muito brusca na vida e no contexto dele, que se deu após a separação. Então, eu tive pouco material referencial e biográfico sobre ela. Apesar de ela ter sido uma pessoa real, tive pouco material para criar essa personagem, então, tudo, na verdade, foram imagens de Super 8, que são imagens sem áudio. E um depoimento que a filha dá num documentário, que ela carrega a carta da mãe da Edith, falando que sobre esse período da vida dela. Mas, ao mesmo tempo, essa falta de referência sobre ela também me trouxe muita liberdade para criar. Eu tinha muito claro que a minha Edith não seria uma Edith musa, nem uma Edith sofredora. Ela seria uma mulher ali, na verdade, bem convicta.
Como foi a troca com Ravel Andrade, conterrâneo que interpreta Raul na série?
Ravel, como o nosso Raul, também norteou (a construção de Edith). Então, eu ouvia muito a construção de prosódia do Ravel, para a gente se aproximar justamente nesse universo íntimo do casal. Trabalhar com o Ravel foi muito prazeroso, ele é um colega muito querido, que eu já conhecia há anos. A gente tem círculos de amizade muito próximos, já tinha uma certa intimidade, o que também ajuda, facilita bastante na troca do trabalho. Tive muita sorte de contracenar com colegas que eu já conhecia, foi como trabalhar em família. A gente tinha uma intimidade muito gostosa, muito carinhosa, respeitosa, familiar. Isso, sem dúvida, facilita na troca, com o Ravel não foi diferente. Eu e o Ravel viemos de berços gaúchos, de uma construção de identidade sulista. Isso não tem como não estar também presente.
Qual é a sua relação com Porto Alegre atualmente?
Eu deixei a cidade há quase 15 anos, foi em 2010. Mas é isso, Portinho tem o meu coração, tem minha alma, não tem como, né? Eu acho que, hoje, eu sou fundada em influências do meu percurso, da minha jornada até aqui, que também tem a ver com os meus 10 anos de Rio de Janeiro e com os meus cinco anos, por hora, aqui ainda em São Paulo. Hoje, eu vivo em São Paulo. E eu sinto que minha formação humana passeia por todos esses locais. Eu sou essa bagunça positiva que cada Estado. Acho que essa mistura me faz melhor, sabia? Me faz até mais interessante. Eu sou gauchíssima e gosto muito de onde eu vim, valorizo muito de onde eu vim. Grande parte da minha família mora em Porto Alegre. Volto, pelo menos uma vez por ano, para estar com os meus, sabe? Eu sou uma gaúcha que toma o chimarrão, principalmente depois de vir pra São Paulo, né? Cidade que faz frio, então me sinto mais confortável bebendo chimarrão aqui. E churrasco, nem se fala! Mas confesso que eu não faço churrasco, né? É muito difícil encontrar casas com churrasqueira pra fora do Rio Grande do Sul. Quando vou para Porto Alegre, meu pai já sabe que ele tem que me receber com churrasco. Não tem melhor churrasco do que o do meu pai.