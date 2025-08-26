Dupla gaúcha Júnior & Cézar lança álbum e estreia na 70ª edição da Festa do Peão de Barretos

Júnior & Cézar se apresentaram na Festa de Peão de Barretos, maior evento de rodeios da América Latina. Gustavo Santos / Divulgação

Agosto está sendo um baita mês para a dupla sertaneja Júnior & Cézar. Naturais de Liberato Salzano e Constantina, norte do Rio Grande do Sul, os irmãos gaúchos lançaram o álbum de inéditas Simplesmente e, no domingo (24), estrearam na 70ª Festa do Peão de Barretos, considerado o maior evento de rodeios da América Latina.

— Todo artista sonha em cantar em Barretos, e a gente sempre imaginou como seria esse momento. Chegou o dia, bateu aquele frio na barriga, mas foi ainda melhor do que sonhávamos — diz a dupla, que interpreta os hits Golzinho Quadrado, Clone e Pelo Sim Pelo Não.

Produção celebrada

A dupla gaúcha, com 17 anos de carreira, está rodando o Brasil para divulgar o álbum Simplesmente, projeto em três volumes que nasceu em 2024, com 14 faixas inéditas, direção criativa de Fernando Trevisan (Catatau) e direção musical do celebrado Eduardo Pepato — um dos produtores musicais mais requisitados do meio sertanejo, que assina trabalhos com Marília Mendonça (1995 — 2021), Maiara & Maraisa e Simone Mendes.

— Esse trabalho tem tanto amor, tanta paixão envolvida. Simplesmente marca um misto de sentimentos, porque houve um hiato, de 2020 a 2024, sem gravar nada. Significa resiliência para a gente, carrega uma carga emocional muito grande. A gente espera que as pessoas sintam o que a gente sentiu com as músicas, a mesma emoção — explica Júnior.

— É um projeto que tem música para a galera curtir e para se apaixonar. O repertório que está cheio de experiências para vários momentos da vida — pontua Cézar.

A participação especial da dupla Felipe & Rodrigo também é um dos destaques do disco, na faixa Picuinha:

— Felipe & Rodrigo são dois grandes amigos. Picuinha veio no momento certo para realmente celebrar essa amizade, né. Desde o primeiro momento em que ouviram o repertório, se amarraram na música, se apaixonaram por ela.

RS no coração

Atualmente, os guris estão morando em São Paulo, mas não deixam os hábitos gaudérios de lado.