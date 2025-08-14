Confira quem são os entrevistados de Tata Werneck na nova temporada do "Lady Night"

A estreia da nova temporada do Lady Night, no Multishow e no Globoplay, já tem data marcada: 18 de agosto.
À frente da atração há nove anos, Tata Werneck volta a entregar seu humor afiado na telinha. Para ela, o desafio se renova a cada temporada:
— O Lady Night é um programa artesanal. E eu nunca entro numa temporada como se tivesse há nove anos fazendo o programa. Eu sempre começo como se fosse a primeira vez e tivesse que conquistar tudo de novo.
Convidados
Os convidados da nova temporada são Rodrigo Faro, Bruna Marquezine, Cauã Reymond, Milton Cunha, Nicole Bahls, Christiane Torloni, Camila Pitanga, Marcelo Serrado, Sandra Annenberg, Sasha Meneghel, Junior, Serginho Groisman, Alice Wegmann, Sheron Menezes, Mc Daniel, Humberto Martins, Marcos Pasquim, Adriane Galisteu, Christina Rocha, Márcia Goldschmidt, Belo, Péricles e Xande de Pilares.
O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 18 de agosto a 9 de setembro, às 22h30min, no Multishow e pelo plano premium do Globoplay.