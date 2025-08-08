Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Novela das nove
Notícia

Como serão as cenas icônicas em que Celina impede tragédia com a maionese contaminada em "Vale Tudo"

Sequência está prevista para ir ao ar na terça-feira (12)

Amanda Souza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS