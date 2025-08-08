Como serão as cenas icônicas em que Celina impede tragédia com a maionese contaminada em "Vale Tudo"

Tia Celina (Malu Galli) consegue impedir o plano cruel de Odete (Debora Bloch). TV Globo / Divulgação

Vem aí mais uma sequência de cenas icônicas em Vale Tudo. E dessa vez, Celina (Malu Galli) tem papel fundamental nos acontecimentos que envolvem a tentativa de sabotagem da maionese produzida pela Paladar.

Em cenas previstas para irem ao ar nesta terça-feira (12), a sócia de Raquel (Taís Araujo) fica chocada quando Odete (Debora Bloch) revela que sabotou a maionese para se vingar da cozinheira. Apesar de a irmã minimizar os riscos do crime que cometeu, Celina fica incomodada com a crueldade da vilã e sai escondida para ajudar a impedir que a maionese contaminada seja servida.

Sobre a gravação da sequência, Malu Galli conta que teve muita ação envolvida:

— Ela traz um tom diferente do restante da novela, é uma sequência de ação, com as externas de carro, a corrida até o restaurante. Foi muito divertido. E uma homenagem à cena de 1988 e à Nathalia (Timberg), de quem sou muito fã.

Celina (Malu Galli) protagoniza a sequência cheia de ação em "Vale Tudo". TV Globo / Divulgação

No fim, alívio

Mesmo com o caos no Rio de Janeiro, causado por um apagão, Celina consegue chegar à Paladar e avisar Raquel sobre o plano ardiloso de Odete.