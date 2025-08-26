Como será o programa inédito comandado por Lucas Lima: "Venho me preparando para isso desde os seis anos"

Seguindo os passos da ex-esposa, Sandy, que estreou Nesse Canto Eu Canto neste ano no streaming, o músico gaúcho Lucas Lima está à frente do Palco Estrela da Casa , programa inédito do Globoplay e do Gshow, que vai ao ar, ao vivo, às quintas-feiras após a exibição a eliminação da semana na nova temporada do Estrela da Casa , que estreou nesta segunda-feira (25).

— Venho me preparando para isso desde os meus seis anos de idade. Eu trabalho com música (desde 1994, integra a Família Lima ao lado de seus irmãos, Moisés e Amon-Rá, além do primo, Allen) e com entretenimento a vida inteira, então o preparo já vem daí. Agora é focar em ter esse tato e levar o máximo de informação para as pessoas — diz Lucas em material de divulgação do programa.