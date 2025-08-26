Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

No streaming
Notícia

Como será o programa inédito comandado por Lucas Lima: "Venho me preparando para isso desde os seis anos"

Músico gaúcho vai bater papo com os eliminados do reality show "Estrela da Casa" e mostrar os bastidores da atração no Globoplay

Amanda Souza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS