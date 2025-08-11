Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Shows nacionais
Notícia

Com nova parceria, 92 é a rádio oficial do Universo Alegria

Evento de música sertaneja será realizado no dia 6 de dezembro, na Arena do Grêmio

Amanda Souza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS