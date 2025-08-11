Com nova parceria, 92 é a rádio oficial do Universo Alegria

Lauana Prado é a primeira atração confirmada do Universo Alegria. Porthus Junior / Agencia RBS

A 92 é o veículo de comunicação oficial do Universo Alegria, tradicional festival de música sertaneja que, neste ano, vai ser realizado no dia 6 de dezembro, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com essa parceria, a rádio vai estar ainda mais próxima do público do evento, inclusive no anúncio das atrações.

Atrações

O primeiro nome que fará parte do line-up já foi divulgado nesta segunda-feira (11): Lauana Prado.

Os demais artistas que subirão ao palco estão sendo divulgados ao vivo durante a programação da rádio nesta semana no Conecte 1ª Edição, às 11h. No sábado (16), no mesmo horário, o anúncio será no Nem Te Conto e, no domingo (17), será no Domingão 92, às 12h. Já nos dias 13 e 14 de agosto, além da divulgação pela manhã, os ouvintes também vão conhecer outra atração do Universo Alegria no Conecte 2ª Edição, às 18h. Ou seja: serão nove atrações divulgadas em sete dias na 92.

Programa especial

Além disso, a partir de sábado (16), o programa Playlist do Universo vai criar um clima especial de expectativa para o evento. Até dezembro, a atração vai ao ar todo sábado e domingo, das 19h às 20h, tocando somente músicas dos artistas confirmados.

Durante o Universo Alegria, a 92 estará presente com espaço no evento e centralizará uma cobertura especial envolvendo seus comunicadores, com bastidores, entrevistas e espaço de ativação para interagir com o público.