Choque, humilhação e fora: o embate entre os três pilantras de "Vale Tudo"

Vai ser mais uma segunda-feira (25) animada para os fãs de Vale Tudo. Em cenas previstas para irem ao ar no capítulo de hoje, Maria de Fátima (Bella Campos), grávida e desmascarada por Afonso (Humberto Carrão), vai correr atrás de César (Cauã Reymond), pai de seu filho, mais uma vez.
Em conversa com Poliana (Matheus Nachtergaele), ela fica sabendo que César foi visto com Odete (Debora Bloch), o que levanta suspeitas sobre a relação entre eles. Chocada, Fátima decide investigar e vai até o hotel em que a executiva está hospedada.
Por lá, a vilã depara com o ex-amante dentro do quarto de Odete. Ela confronta César, que admite que está feliz em sua nova relação. Odete que, até então, não sabia do relacionamento deles, intervém, dizendo que Fátima já perdeu Afonso e, agora, perdeu César também. Humilhada, a guria sai do hotel atordoada. Mais tarde, ela tenta conversar com César novamente, mas ele reafirma que a relação acabou.