Choque, humilhação e fora: o embate entre os três pilantras de "Vale Tudo"

Odete (Debora Bloch) humilha Maria de Fátima (Bella Campos). Gabriel Vaguel / TV Globo/Divulgação

Vai ser mais uma segunda-feira (25) animada para os fãs de Vale Tudo. Em cenas previstas para irem ao ar no capítulo de hoje, Maria de Fátima (Bella Campos), grávida e desmascarada por Afonso (Humberto Carrão), vai correr atrás de César (Cauã Reymond), pai de seu filho, mais uma vez.

Em conversa com Poliana (Matheus Nachtergaele), ela fica sabendo que César foi visto com Odete (Debora Bloch), o que levanta suspeitas sobre a relação entre eles. Chocada, Fátima decide investigar e vai até o hotel em que a executiva está hospedada.