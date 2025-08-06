Cenas grandiosas, romance e elenco estelar: confira curiosidades sobre "Terra Nostra", próxima reprise da faixa "Edição Especial"

O romance entre Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio) conquistou o público. Divulgação / TV Globo/Divulgação

Vinte e seis anos após a exibição original, Terra Nostra (1999) volta à tela da Globo na faixa Edição Especial, substituindo História de Amor (1995) na programação em setembro.

A obra de Benedito Ruy Barbosa, escrita com colaboração de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, é a primeira novela das nove a ser reprisada no Edição Especial. A novela tem direção geral de Jayme Monjardim e direção de Marcelo Travesso e Carlos Magalhães.

A trama

O pano de fundo da história é a saga da imigração italiana no final do século 19 e seus efeitos na formação da sociedade brasileira nas décadas seguintes. Ambientada em São Paulo, a obra narra essa história a partir do romance entre um jovem casal de italianos, Matteo e Giuliana, interpretados por Thiago Lacerda e Ana Paula Arósio. Os protagonistas conquistaram a torcida e a simpatia do público, que sofria a cada desencontro dos apaixonados.

Em tempo: assistir à reprise de Terra Nostra é uma oportunidade de matar a saudade da atuação da talentosa Ana Paula, que está longe da teledramaturgia desde 2010, quando fez parte do elenco da série Na Forma da Lei.

Curiosidades

As gravações da novela envolveram cenas grandiosas, captadas no Exterior e em diferentes localidades do Estado de São Paulo. Para as sequências do embarque e da travessia, uma equipe de cerca de 50 profissionais, entre equipe técnica e elenco, e aproximadamente 300 figurantes — incluindo ingleses, gregos e italianos — viajou para a cidade portuária de Southampton, no sul da Inglaterra, para filmar no S.S. Shieldhall, construído em 1940.

As sequências do desembarque em terras brasileiras, por outro lado, foram gravadas no porto de Santos, no litoral paulista. Já na cidade de Pinhal, no interior do Estado, ocorreram as filmagens das plantações de café retratadas na história.

Elenco