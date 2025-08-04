Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Cantora Tania Mara visita o Estado para cuidar do sorriso e fala sobre nova turnê: "O Rio Grande do Sul mora no meu coração"

Artista passou pela clínica do amigo e dentista Rafael Wallau na semana passada

