Cantora Tania Mara visita o Estado para cuidar do sorriso e fala sobre nova turnê: "O Rio Grande do Sul mora no meu coração"

Tania Mara vai usar alinhadores invisíveis nos dentes. Renan Konrath / Gota Filmes,divulgação

Com 25 anos na música, Tania Mara tem planos de trazer ao Rio Grande do Sul sua turnê em voz e violão, na qual revisita os sucessos da carreira, como Só Vejo Você (trilha da novela Em Família, de 2014) e Se Quiser (de Páginas da Vida, de 2006).

— O Rio Grande do Sul mora no meu coração e, aqui, tive lindos momentos de minha vida — diz Tania, que ainda não tem previsão de datas e locais para os shows.

Em passagem pelo Estado na semana passada, a artista aproveitou para cuidar do sorriso: foi a Novo Hamburgo e visitou o consultório do dentista gaúcho Rafael Wallau, de onde já saiu com seus alinhadores ortodônticos.