Cantora Tania Mara visita o Estado para cuidar do sorriso e fala sobre nova turnê: "O Rio Grande do Sul mora no meu coração"

Com 25 anos na música, Tania Mara tem planos de trazer ao Rio Grande do Sul sua turnê em voz e violão, na qual revisita os sucessos da carreira, como Só Vejo Você (trilha da novela Em Família, de 2014) e Se Quiser (de Páginas da Vida, de 2006).
— O Rio Grande do Sul mora no meu coração e, aqui, tive lindos momentos de minha vida — diz Tania, que ainda não tem previsão de datas e locais para os shows.
Em passagem pelo Estado na semana passada, a artista aproveitou para cuidar do sorriso: foi a Novo Hamburgo e visitou o consultório do dentista gaúcho Rafael Wallau, de onde já saiu com seus alinhadores ortodônticos.
— Rafael é referência no país com os alinhadores invisíveis, preso muito por profissionais e marcas nacionais, além de ser apaixonada por essa terra. Fico feliz em vir, passear, tomar um bom chimarrão e ainda ser cuidada por esse profissional que tanto admiro — conta Tania, que mora atualmente em São Paulo.