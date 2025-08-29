Cantor Ed Motta comemora 30 anos de carreira em Porto Alegre

Porto Alegre vai ser palco das comemorações de 30 anos de carreira de Ed Motta. O cantor apresenta, em 19 de setembro, no Teatro do Bourbon Country, o espetáculo Manual Prático 30 Anos.
Com carreira marcada pela mistura de soul, funk, jazz e MPB, Ed traz no repertório do show clássicos como Manuel, Fora da Lei e Colombina, além de faixas que fizeram parte de trilhas sonoras de filmes, como Tarzan, e outros sucessos internacionais.
Serviço
- O quê: Ed Motta em Manual Prático 30 Anos
- Quando: 19 de setembro, às 21h
- Onde: Teatro do Bourbon Country (Avenida Túlio de Rose, 80)
- Quanto: ingressos à venda no site Uhuu.com, a partir de R$ 100