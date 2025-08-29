Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Noite especial
Cantor Ed Motta comemora 30 anos de carreira em Porto Alegre

Show ocorre em dia 19 de setembro no Teatro do Bourbon Country

Amanda Souza

