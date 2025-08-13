Amanda Souza

Amanda Souza

Jornalista formada pela UFRGS, atua no Grupo RBS desde 2006, com passagens por Zero Hora e Diário Gaúcho. Hoje, atua como comunicadora da rádio 92 (92.1 FM) e RBS TV. Noveleira e apaixonada por entretenimento, traz para GZH os bastidores e as curiosidades do mundo dos famosos.

Bem-vinda!
Notícia

Brunna Colossi é a nova comunicadora de entretenimento do Grupo RBS

Jornalista retorna à empresa na próxima semana para apresentar diariamente o programa "Conecte 1ª Edição", da rádio 92

Amanda Souza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS