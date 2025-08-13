Brunna Colossi é a nova comunicadora de entretenimento do Grupo RBS

Após cinco anos, Brunna está de volta ao Grupo RBS. Jerusa Kessler / Arquivo Pessoal

O time da 92 ganha um novo reforço com a chegada da comunicadora Brunna Colossi na segunda-feira (18). A jornalista retorna ao Grupo RBS após cinco anos para apresentar diariamente o programa Conecte 1ª Edição, na parte da manhã, ao lado do comunicador João Carlos Albani.

— Estar de volta e trabalhar unindo o que eu amo, música e comunicação, é um grande presente. A 92 já faz parte da minha vida e retornar é um privilégio — comemora Brunna, que também vai atuar no entretenimento da RBS TV em projetos futuros.

Trajetória

Reconhecida por sua trajetória no jornalismo gaúcho, Brunna fez parte da RBS TV por nove anos como repórter, apresentadora e editora-chefe, com passagens por Santo Ângelo, Santa Rosa, Caxias do Sul e Porto Alegre. Ainda no Grupo RBS, ampliou sua atuação ao integrar também o entretenimento, como comunicadora da rádio 92 por dois anos. Desde 2020, fazia parte do time de apresentadores do SBT. A comunicadora tem forte presença nas redes sociais, acumulando mais de 260 mil seguidores no Instagram.

Sintoniza na 92!

O Conecte 1ª Edição vai ao ar das 10h às 12h, de segunda a sexta-feira, refletindo a proposta de programação da rádio: popular, eclético e alto-astral. A atração mistura música e interatividade, além de trazer informações sobre o tempo e o trânsito. Brunna deve fazer sua primeira participação no programa na terça-feira (19).